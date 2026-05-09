sábado 09 de mayo de 2026
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9 de mayo de 2026
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Temperley y una tarde para el olvido: perdió por 5 a 0 con Deportivo Maipú

El "Gasolero" sufrió una de las peores de su historia en el estadio Alfredo Beranger al ser goleado por el "Cruzado" por la fecha 13 de la Primera Nacional.

Temperley la pasó mal en su casa.

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Temperley fue goleado en su casa y sufrió un duro golpe

En una tarde para el olvido, Temperley perdió por 5 a 0 ante Deportivo Maipú por la fecha 13 de la Primera Nacional y sufrió una de la peores goleadas en contra en su estadio Alfredo Beranger, donde el "Cruzado" acomodó el trámite en 30 minutos y se llevó un triunfazo.

Los dos primeros goles, a los 2 y a los 12 minutos, fueron dos golpes impensados para un Gasolero que nunca le encontró la vuelta al partido y sufrió la contundencia que mostró el elenco mendocinos parar conseguir los tres puntos: en cuatro contras letales liquidó el trámite en un menos de un tiempo.

El gol de Bonfigli, en el amanecer del juego, fue la primera señal que recibió el local de que no iba ser un partido sencillo. Y el segundo fue la confirmación: Gianoce le ganó la posición a Arregui en el medio, cruzo para Bonfigli y después cerró la jugada tras una atajada de Lisandro Morrone.

Temperley intentó recuperarse, pero le faltó juego y a los 26, después del golazo desde afuera del área de Gastón Mansilla, se quedó sin fuerzas mientras el estadio se convertía en una caldera. Y si bien tuvo un remate en el travesaño de Lucas Angelini, el cuarto gol, el segundo de Giacone, desató la furia de los hinchas a los 37 minutos, que despidió al equipo bajo una lluvia de silbidos.

Con el 4 a 0, el segundo tiempo estuvo de más, más allá de que el Celeste quiso vender caro la derrota y fue por la heroica. Sin embargo, le faltó argumentos y cuando la visita aceleró, llegó el quinto: con todo el equipo lanzado en ataque, Eggel recibió en mitad de la cancha y habilitó a Saccone, quien enfrentó sólo a Morrone y con un toque sutil puso el 5 a 0.

Fue un partido para el olvido de Temperley, que lleva seis partidos sin conocer la victoria y en la próxima fecha visitará al líder Gimnasia de Jujuy. Su última alegría sigue siendo el triunfo en el clásico ante Los Andes.

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¡Final del partido: dura derrota para Temperley!

45' ST. Deportivo Maipú se lució en el estadio Alfredo Beranger y se llevó una valiosa victoria, al golear por 5 a 0 a Temperley.

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¡GOL DE DEPORTIVO MAIPÚ!

33' ST. De contragolpe, y tras otra buena habilitación de Eggel, Saccone enfrentó en soledad a Morrone y con un toque sutil puso el 5 a 0.

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Deportivo Maipú hace correr el reloj

20' ST. Temperley va con mucha vergüenza deportiva y tomó el control de juego, pero el "Cruzado" juega con mucha tranquilidad.

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Otra para el Celeste

7'ST. En una inmejorable posición, Molina definió mordido y desperdició una buen chance para el descuento.

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Temperley no baja los brazos

5' ST. Franco Benítez se metió al área por derecha y sacó un remate cruzado que tapó bien abajo el arquero visitante.

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¡Inició el segundo tiempo!

0'ST. Se juegan los últimos 45 minutos en el estadio Alfredo Beranger.

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¡Final del primer tiempo!

45' PT. Temperley tuvo una etapa inicial para el olvido y se fue al descanso bajo una lluvia de silbidos, tras un 0 a 4 abajo ante Deportivo Maipú.

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¡GOL DE DEPORTIVO MAIPÚ!

37' PT. El "Cruzado" no baja la intensidad y otra vez aprovechó los errores de Temperley. Esta vez, tras un gran pase de Eggel, Giacone le ganó la posición a Ávalos y definió sin problemas al gol.

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Se lo perdió Temperley

30' PT. En medio de un clima caliente, Lucas Angelini probó desde afuera del área y la pelota se estrelló en el travesaño.

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¡GOLAZO DE DEPORTIVO MAIPÚ!

26' PT. Tras un tiro de esquina desde la izquierda, Gastón Mansilla capturó un rebote en el borde del área grande y sacó un violento remate que se clavó en el ángulo. Un inicio para el olvido de Temperley.

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¡GOL DE DEPORTIVO MAIPÚ!

12' PT. Otro golpe para Temperley. El conjunto mendocino aprovechó un error de Arregui y armó una contra letal: tras un rebote en soledad de Gobetto que tapó Morrone, Giacone se quedó con el rebote y definió sin resistencia al gol.

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¡GOL DE DEPORTIVO MAIPÚ!

2' PT. Temperley entró dormido y el "Cruzado" no lo perdonó. En su primer ataque, Bonfigli recibió con espacios dentro del área y definió cruzado para el 1 a 0.

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¡Inició el partido en el estadio Alfredo Beranger!

0' PT. Temperley y Deportivo Maipú arrancaron a jugar en Turdera por la fecha 13 de la Primera Nacional.

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Las formaciones de Temperley y Deportivo Maipú

Temperley: Lisandro Morrone; Valentín Werro, Oswaldo Pacheco, Nicolás Ávalos, Lucas Angelini; Fernando Brandán, Gerónimo Tomasetti, Adrián Arregui, Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Deportivo Maipú (Mendoza): Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Hora: 15.30

Estadio: Alfredo Beranger

Árbitro: Pablo Ernesto Gimenez

TV: LPF Play

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