Temperley y una tarde para el olvido: perdió por 5 a 0 con Deportivo Maipú

Live Blog Post

Temperley fue goleado en su casa y sufrió un duro golpe

En una tarde para el olvido, Temperley perdió por 5 a 0 ante Deportivo Maipú por la fecha 13 de la Primera Nacional y sufrió una de la peores goleadas en contra en su estadio Alfredo Beranger, donde el "Cruzado" acomodó el trámite en 30 minutos y se llevó un triunfazo.

Los dos primeros goles, a los 2 y a los 12 minutos, fueron dos golpes impensados para un Gasolero que nunca le encontró la vuelta al partido y sufrió la contundencia que mostró el elenco mendocinos parar conseguir los tres puntos: en cuatro contras letales liquidó el trámite en un menos de un tiempo.

El gol de Bonfigli, en el amanecer del juego, fue la primera señal que recibió el local de que no iba ser un partido sencillo. Y el segundo fue la confirmación: Gianoce le ganó la posición a Arregui en el medio, cruzo para Bonfigli y después cerró la jugada tras una atajada de Lisandro Morrone.

Temperley intentó recuperarse, pero le faltó juego y a los 26, después del golazo desde afuera del área de Gastón Mansilla, se quedó sin fuerzas mientras el estadio se convertía en una caldera. Y si bien tuvo un remate en el travesaño de Lucas Angelini, el cuarto gol, el segundo de Giacone, desató la furia de los hinchas a los 37 minutos, que despidió al equipo bajo una lluvia de silbidos.

Con el 4 a 0, el segundo tiempo estuvo de más, más allá de que el Celeste quiso vender caro la derrota y fue por la heroica. Sin embargo, le faltó argumentos y cuando la visita aceleró, llegó el quinto: con todo el equipo lanzado en ataque, Eggel recibió en mitad de la cancha y habilitó a Saccone, quien enfrentó sólo a Morrone y con un toque sutil puso el 5 a 0.

Fue un partido para el olvido de Temperley, que lleva seis partidos sin conocer la victoria y en la próxima fecha visitará al líder Gimnasia de Jujuy. Su última alegría sigue siendo el triunfo en el clásico ante Los Andes.