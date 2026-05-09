sábado 09 de mayo de 2026
Escribinos
9 de mayo de 2026
Lo que vendrá.

Disney y Steven Spielberg preparan una serie de Casper

El fantasmal personaje regresa en formato de serie, a través de Disney y Steven Spielberg, y tendrá una reinterpretación contemporánea de la historia.

Casper será una serie de Disney.&nbsp;

Casper será una serie de Disney. 

El clásico personaje Casper, conocido como el Gasparín el fantasma amigable, volverá en una nueva serie que se encuentra en desarrollo para Disney + y con producción de Steven Spelberg, en una propuesta que plantea una reinterpretación contemporánea con un tono más oscuro que sus versiones tradicionales.

El proyecto cuenta con el respaldo de Steven Spielberg como productor ejecutivo, retomando su vínculo con la franquicia tras su participación en la película estrenada en 1995.

Lee además
Nueva temporada de la serie Margarita. 
Prendé la tele.

Cuándo se estrena la nueva temporada de la serie Margarita en HBO Max

Friends es considerada una de las mejores series de la historia. 
Es un escándalo.

Revelan "cosas desagradables" de los guionistas de la serie Friends
image
Casper será una serie de Disney.

Casper será una serie de Disney.

La serie será desarrollada por Rob Letterman y Hilary Winston, quienes estarán a cargo del guion y también asumirán funciones como productores ejecutivos, mientras que Letterman dirigirá la producción. Ambos ya trabajaron previamente en la serie Goosebumps para la misma plataforma.

La propuesta tendría un tratamiento similar al enfoque que la serie Merlina dio a la familia Addams, incorporando elementos más oscuros dentro de la narrativa.

Disney se quedó con Casper

El proyecto fue obtenido por Disney + tras una competencia entre distintos distribuidores interesados. La producción estará a cargo de Universal Content Productions en asociación con DreamWorks Animation Television, un aspecto que resulta llamativo debido a que la propiedad no pertenece originalmente al entorno de Disney.

Además, forma parte de un acuerdo de desarrollo prémium que, de concretarse, marcaría el estreno de la primera serie de Universal Studio Group en la plataforma.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo se estrena la nueva temporada de la serie Margarita en HBO Max

Revelan "cosas desagradables" de los guionistas de la serie Friends

Cuándo se estrena Triángulo Amoroso, con Wanda y Maxi López, en Telefe

Dani La Chepi contó cómo fue la relación abierta con un paseador de perros

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Moria Casán picanteó al Turco Maim. 
¡Ups!

El filoso comentario de Moria sobre la separación del Turco Naim y Emilia Attías

Las más leídas

Te Puede Interesar

Casper será una serie de Disney. 
Lo que vendrá.

Disney y Steven Spielberg preparan una serie de Casper