Disney y Steven Spielberg preparan una serie de Casper

El clásico personaje Casper, conocido como el Gasparín el fantasma amigable , volverá en una nueva serie que se encuentra en desarrollo para Disney + y con producción de Steven Spelberg , en una propuesta que plantea una reinterpretación contemporánea con un tono más oscuro que sus versiones tradicionales.

El proyecto cuenta con el respaldo de Steven Spielberg como productor ejecutivo, retomando su vínculo con la franquicia tras su participación en la película estrenada en 1995.

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La serie será desarrollada por Rob Letterman y Hilary Winston, quienes estarán a cargo del guion y también asumirán funciones como productores ejecutivos, mientras que Letterman dirigirá la producción. Ambos ya trabajaron previamente en la serie Goosebumps para la misma plataforma.

La propuesta tendría un tratamiento similar al enfoque que la serie Merlina dio a la familia Addams, incorporando elementos más oscuros dentro de la narrativa.

Disney se quedó con Casper

El proyecto fue obtenido por Disney + tras una competencia entre distintos distribuidores interesados. La producción estará a cargo de Universal Content Productions en asociación con DreamWorks Animation Television, un aspecto que resulta llamativo debido a que la propiedad no pertenece originalmente al entorno de Disney.

Además, forma parte de un acuerdo de desarrollo prémium que, de concretarse, marcaría el estreno de la primera serie de Universal Studio Group en la plataforma.