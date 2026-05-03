lunes 04 de mayo de 2026
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3 de mayo de 2026
Es un escándalo.

Revelan "cosas desagradables" de los guionistas de la serie Friends

Lisa Kudrow contó detalles incómodos del detrás de escena de la exitosa serie que también involucran a Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Friends es considerada una de las mejores series de la historia.&nbsp;

Friends es considerada una de las mejores series de la historia. 

Incluso detrás de una recordada y exitosa serie puede haber situaciones deplorables o problemas de rodaje que a veces acaban saliendo a la luz, como en Friends. La actriz Lisa Kudrow reveló terribles detalles que involucran a Jennifer Aniston y Courteney Cox.

"Sin duda, detrás de las cámaras se vivían situaciones bastante desagradables", expuso la actriz que dio vida a Phoebe Buffay durante las diez temporadas de la serie en una entrevista concedida a The Times of London.

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"No hay que olvidar que grabábamos ante un público en directo de 400 personas, y si te equivocabas con una de las frases de los guionistas o no conseguías la reacción perfecta, podían decir cosas como: '¿Es que esta zorra no sabe leer, joder? Ni siquiera lo intenta. Me ha fastidiado la frase'", señaló.

La intérprete denunció además que, en la sala de guionistas, "los chicos se quedaban hasta tarde divagando sobre sus fantasías sexuales con Jennifer Aniston y Courteney Cox. Era intenso".

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Malos momentos en la serie Friends.

Malos momentos en la serie Friends.

Escándalo en la serie Friends

A pesar de describir el trato que los guionistas podían dispensar al reparto como "brutal", Kudrow indicó que no le prestaba demasiada atención, ya que la mayor parte de comportamiento inapropiado se producía a puerta cerrada.

"Oh, podía ser brutal, pero estos chicos, -y allí había sobre todo hombres, se quedaban despiertos hasta las 3 de la madrugada intentando escribir el guion, así que mi actitud era: 'Digan lo que quieran de mí a mis espaldas, porque entonces no importa'", explicó.

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