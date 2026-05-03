lunes 04 de mayo de 2026
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3 de mayo de 2026
Detenido.

Estaba prófugo por un robo en Lomas de Zamora y lo atraparon en Avellaneda en otro robo

Llevaba dos años prófugo. La Policía lo encontró mientras estaba robando en plena calle y se lo llevó detenido.

El delincuente detenido estaba prófugo por un robo en Lomas de Zamora.

El delincuente detenido estaba prófugo por un robo en Lomas de Zamora.

Un delincuente que llevaba dos años prófugo por un robo en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía en el centro de Avellaneda, mientras estaba cometiendo el mismo delito.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando efectivos de la Comisaría 1ª de Avellaneda observaron a un sujeto en actitud sospechosa en el cruce de la avenida Mitre y Alsina.

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Al acercarse, los policías vieron que el hombre intentaba robarse pertenencias del interior de una camioneta Citroen Berlingo color blanca. Inmediatamente le dieron la voz de alto, lo redujeron y se lo llevaron detenido.

Lo buscaba la Justicia de Lomas de Zamora

Tribunales de Lomas de Zamora
Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Al consultar los antecedentes del delincuente, los policías comprobaron que no era la primera vez que cometía este delito. De hecho, estaba prófugo de la Justicia de Lomas de Zamora.

El sistema informático mostró que el sujeto tenía pedido de captura activa por robo desde el 8 de julio de 2024, solicitada por el Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El delincuente quedó alojado en la Comisaría 1ª de Lomas y fue puesto a disposición de la fiscalía en turno. Al robo en Lomas se le sumó esta causa por “tentativa de robo”, según precisaron fuentes del caso.

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