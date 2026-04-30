jueves 30 de abril de 2026
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30 de abril de 2026
Sentencia.

Condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su nieta de cuatro meses en Ingeniero Budge

La Justicia de Lomas aplicó la pena máxima a Bettina Fabbro por asfixiar a la beba hasta la muerte en una vivienda de Budge, en 2022.

Betina Fabbro mató a su nieta de cuatro meses.&nbsp;

Betina Fabbro mató a su nieta de cuatro meses. 

Betina Fabbro mató a su nieta de cuatro meses.&nbsp;

Betina Fabbro mató a su nieta de cuatro meses. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº4 de Lomas de Zamora confirmó la pena máxima para la imputada, de 54 años, por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y alevosía” cometido contra Ana, la beba asesinada.

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Los jueces dieron por probado que Bettina asfixió a su nieta hasta provocarle la muerte. De esta manera, decidieron castigarla con la pena máxima.

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La sentencia coincidió con el pedido que había realizado la semana pasada el fiscal Hugo Carrión, quien solicitó que se rechace la declaración de inimputabilidad efectuada en noviembre de 2024 y que se la condene a prisión perpetua.

De esta manera, se cierra un caso que conmocionó a los vecinos de Lomas de Zamora hace más de cuatro años. Fabbro deberá permanecer en prisión prácticamente por el resto de su vida.

El caso de la beba asesinada

El hecho ocurrió el 14 de enero de 2022, alrededor de las 7 de la mañana, en una vivienda de la calle Guaminí, entre Necol y Campana, en Ingeniero Budge.

Bettina Fabbro acudió a la casa de una vecina y le pidió que le cuidara a su otra nieta, de un año y medio, porque la bebé de cuatro meses “se le había ahogado”. Sin embargo, se supo que llevó a la pequeña a la Unidad Sanitaria Finocchieto tres horas después, a las 10 de la mañana.

La autopsia determinó que Ana había sido asesinada: alguien la asfixió con la mano. Los médicos también detectaron golpes en el cuerpo, en la cara y en el cuello, incompatibles con accidentes domésticos. El testimonio contradictorio de Fabbro llevó a la Policía a imputarla por el homicidio.

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