Cuenta regresiva para el veredicto del caso de la beba asesinada en Budge: cuándo será

Llega el veredicto del caso de la beba asesinada en Ingeniero Budge.

El caso de la beba asesinada en Ingeniero Budge entra en su etapa final: el próximo 28 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora dará a conocer el veredicto contra Bettina Paola Fabbro , acusada de asesinar a su nieta en enero de 2022.

La definición llegará luego de los alegatos, en los que el fiscal Hugo Carrión solicitó la pena de prisión perpetua por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y alevosía", mientras que la defensa pidió la absolución al sostener que la abuela detenida es inimputable .

Caso Brandon Luna. Elevaron a juicio la causa del joven fallecido tras un partido de fútbol en Fiorito

A la espera. La desilusión de la familia de "Osita" por la extensión del juicio por abuso sexual

De manera subsidiaria, el abogado defensor planteó que no se pudo acreditar la autoría del hecho y, en caso de condena, solicitó que la calificación sea la de abandono de persona seguido de muerte, que prevé una pena menor.

El fallo será clave para determinar la responsabilidad penal de la acusada en un expediente marcado por pruebas forenses contundentes y testimonios que describieron una situación de vulnerabilidad extrema de las víctimas.

Abuela detenida La mujer detenida en el caso de la beba asesinada.

El caso de la beba asesinada

El hecho ocurrió el 14 de enero de 2022 en una vivienda de la calle Guaminí, en Budge. Según la investigación, la beba fue llevada sin vida a un centro de salud horas después de que su abuela advirtiera que “se había ahogado”.

Sin embargo, la autopsia concluyó que la muerte fue provocada por asfixia manual y que el cuerpo presentaba lesiones incompatibles con un accidente.

Ahora, con el proceso judicial en su tramo final, todas las miradas están puestas en la decisión del tribunal, que definirá si Fabbro es culpable y cuál será la pena por uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en el sur del conurbano bonaerense.