Nueva fecha de juicio contra el remisero detenido por la muerte de un jubilado en Budge

El remisero de la feria La Salada acusado de atropellar y matar a Pablo Timoteo Ferreyra, un jubilado de 71 años en Ingeniero Budge , al que dejó abandonado para darse a la fuga, será juzgado los días 23 y 24 de octubre próximo en los Tribunales de Lomas de Zamora .

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado por "homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor y por darse a la fuga sin asistir a la víctima" será llevado a juicio luego de varios idas y vueltas en la causa por el hecho ocurrido en enero del 2025.

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Mientras tanto, el conductor del Renault 9 azul que embistió a la víctima está detenido con prisión preventiva en su casa, donde cumple arresto domiciliario , monitoreado por el Servicio Penitenciario Bonaerense por medio de una tobillera electrónica .

El remisero detenido fue capturado en la localidad bonaerense de Morón, donde había escapado tras la muerte de Ferreyra, a quien embistió el 22 de enero 2025 en Juan Vucetich y Pergamino, en las inmediaciones de la feria La Salada.



Remisero detenido (1) El auto del remisero detenido.

El jubilado atropellado

El jubilado atropellado había salido para hacer compras en su bicicleta, con la que fue embestido por un remis que llevaba pasajeros y que, en vez de asistirlo, aceleró y se dio a la fuga. La detención se hizo esperar varios días.

Timoteo fue llevado de urgencia a un hospital, donde quedó internado en grave estado. Poco después, falleció a causa de los fuertes golpes y heridas provocadas por el coche.

El caso fue investigado por la UFI 10 de Lomas, que solicitó la preventiva del acusado, y que sea llevado a juicio para ser juzgado por "homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor y por darse a la fuga sin asistir a la víctima".