Juana Tinelli denunció a su ex por violencia de género

La modelo e influencer Juana Tinelli denunció a su expareja Bautista Cuiña por lesiones en el contexto de violencia de género. La Fiscalía de la Ciudad (Unidad Fiscal Norte PCyF) Lucía Florencia Paglianitti interviene en el caso que involucra a la hija de Marcelo Tinelli.

De acuerdo con la primera información de fuentes de la causa, el hecho sucedió a las 5:20 de este viernes, dentro del establecimiento "Costa 7070", ubicado en la Av. Costanera Rafael Obligado 7070, en la zona de Costanera Norte.

El episodio denunciado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires habría ocurrido durante la madrugada un boliche de la Costanera. "Juana Tinelli denunció que esta madrugada recibió un golpe por parte de su ex pareja. El golpe fue en la cara sin lesión visible", indicó Carlos Salerno en Desayuno Americano.

El episodio habría ocurrido en una discoteca y según consta en la denuncia de la hija del conductor "ella se negó a ser asistida por el SAME y el personal de seguridad del lugar lo buscó y no lo encontró, están las cámaras de seguridad", agregó el periodista en América TV.

"Le ponen policía de custodia en la puerta de su casa y demás medidas de rigor", agregó en el ciclo que conduce Pamela David sobre las medidas de rigor para proteger a la hija del conductor.

image Juana Tinelli denunció a su ex.

Más detalles de la denuncia de Juana Tinelli

Carlos Salerno agregó sobre la denuncia de Juana Tinelli: "Aparece el nombre de quien la habría golpeado, que es Bautista Cuiña, veremos qué pasa, ahora la Justicia va a buscar a este joven".

Luego del relato de la joven, la Justicia ya investiga las cámaras de seguridad del local para investigar el episodio. "Le van a entregar un botón antipánico", indicó el periodista.

Mientras que la hija de Marcela Tinelli será citada por la Justicia para ratificar lo expuesto en la denuncia en las próximas horas. "Hay un seguridad del boliche que vio una discusión acalorada, subida de tono, pero que no llegó a ver el golpe", aseguró el periodista que consta en la denuncia.

"Rápidamente después de esa situacion, él (Bautista) se va. El fiscal está pidiendo que declaren los empleados del local y los que estaban al lado de Juana", añadió sobre el episodio.