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Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones, en Argentina: cuándo se venden las entradas

Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones, se presentará en noviembre en el Movistar Arena en una escala de la gira que realizará por Sudamérica.

Ro Wood llega a la Argentina.&nbsp;

Ro Wood llega a la Argentina. 

Ron Wood, el histórico guitarrista de los Rolling Stones, confirmó que llegará a la Argentina para presentarse el 6 de noviembre en el Movistar Arena. El ídolo del rock mundial publicó una historia en Instagram en la que anunció un recorrido por Sudamérica que incluirá al país, además de Brasil y Chile.

El guitarrista primero saludó a Mick Jagger por su cumpleaños y, luego, compartió un video que rápidamente llamó la atención de sus fans latinoamericanos. En las imágenes aparece su rostro mientras se alternan los colores de las banderas de Argentina, Brasil y Chile.

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Sobre el final del video, Ron Wood despejó cualquier duda. El video muestra tres sellos con estética de pasaporte en los que figuran los destinos que visitará durante noviembre: San Pablo, Brasil; Santiago, Chile; y Argentina. Para acompañar la publicación eligió la canción “Hey Negrita”, uno de los clásicos de los Rolling Stones.

Cuándo se venden las entradas

La preventa de las entradas para Ron Wood se podrán adquirir únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena este martes desde 10 de la mañana para clientes de Santander Visa, con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés.

Mientras que la venta general de las entradas se habilitará el miércoles a las 10 de la mañana con todos los medios de pago disponibles.

A la espera de la gira de los Rolling Stones

Aunque el guitarrista no dio detalles sobre las fechas ni confirmó si ofrecerá conciertos en cada uno de esos países, el anuncio volvió a despertar la ilusión de los fans argentinos, que desde hace semanas especulan con una posible presentación de los Rolling Stones, o al menos, de alguno de ellos.

Luego de un recital en Italia, un grupo de seguidores argentinos logró acercarse para saludarlo y le preguntó directamente si viajaría a la Argentina en noviembre.

Actualmente, el guitarrista se encuentra recorriendo Europa con su Fearless Tour, que incluye presentaciones en Inglaterra, Alemania, Suiza, Países Bajos y España. Una vez finalizada esa etapa, cruzará el Atlántico para realizar la gira sudamericana que ahora confirmó oficialmente desde sus redes sociales.

La gira mantendrá al músico activo mientras los Rolling Stones preparan su tour 2027 para presentar Foreign Tongues, álbum que acaban de lanzar y en el que recuperan Hit Me In The Head, una grabación con el histórico baterista, Charlie Watts.

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