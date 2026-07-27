Apareció sana y salva la adolescente de 13 años de Temperley: "Estaba con el chico con el que se fue"

La menor fue encontrada con el joven con el que había sido registrada por cámaras de seguridad en Temperley.

Luego de más de dos días de incertidumbre, fue encontrada sana y salva la adolescente de 13 años que era intensamente buscada desde el sábado por la tarde, cuando había desaparecido en Temperley .

"Estaba con el mismo chico con el que se fue" , confirmaron fuentes policiales a La Unión , que confirmaron a La Unión que la menor fue hallada junto al mismo joven de 17 años con el que había sido vista por última vez en imágenes registradas por cámaras de seguridad.

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Según informaron los voceros del caso a este medio, una amiga la convenció para que regresara a su hogar: "La contactó la mejor amiga por una app y le dijo que vuelva que estaba un los medios ella y el chico con el que se fue", señalaron.

De acuerdo con ese testimonio, la comunicación permitió establecer el lugar donde se encontraba la adolescente y dar aviso inmediato a la Policía.

La joven de Temperley está sana y salva.

"Volvió en Uber hasta Eva Perón y San Juan, ahí los esperaba personal policial de civil, y cuando llega el Uber los interceptan", precisó la misma fuente.

La adolescente de Temperley está sana y salva

Ahora, la investigación continuará para establecer qué ocurrió durante el tiempo que la adolescente permaneció ausente de su hogar y determinar si existió la comisión de algún delito o si se trató de una ausencia voluntaria.

Tras el hallazgo, la menor quedó a resguardo de las autoridades competentes y de su familia, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.