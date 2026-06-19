sábado 20 de junio de 2026
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19 de junio de 2026
Hallazgo clave.

Vecino de Temperley desaparecido: aseguran haberlo captado en una cámara de seguridad

Sigue la búsqueda de Víctor Emanuel Borda, el hombre de 36 años del barrio San José de Temperley. Lo habrían visto subiendo a un colectivo.

Víctor Emanuel Borda está desaparecido desde el 11 de junio-

Víctor Emanuel Borda está desaparecido desde el 11 de junio-

Ya pasaron 8 días desde Emanuel se fue de su casa en el barrio San José de Temperley. Dijo que se iba a tomar mates con una amiga, pero al parecer, nunca llegó a destino. Desde entonces lo buscan con desesperación.

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El hombre de 36 años se mueve con un bastón a causa de una discapacidad motriz y no lleva consigo la tarjeta SUBE, aunque tiene un certificado que le permite viajar en transporte público. Su celular está apagado. Mientras sigue la búsqueda, la Policía le comunicó un hallazgo clave a la familia.

Habrían visto al vecino desaparecido

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Una c&aacute;mara de seguridad habr&iacute;a captado al vecino de Temperley.

Una cámara de seguridad habría captado al vecino de Temperley.

Los investigadores aseguran haber captado a Emanuel subiendo a un colectivo de la línea 506. Lo filmó una cámara de seguridad. Se trata de una pista clave para reconstruir su recorrido, ya que la amiga a la cual dijo que visitaría asegura no haberlo visto ese día.

“Recién nos llamó un oficial y nos dijo que es él. Me mandó otra imagen más nítida y sí, realmente es él que tomaba el colectivo ahí en ese lugar”, comentó el padre de Emanuel en diálogo con Crónica TV. Al respecto, explicó que su hijo “está orientado perfectamente” y que sólo “tiene un problema en las piernas”, pero es totalmente consciente de sus movimientos.

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Los datos del hombre desaparecido en Temperley.

Los datos del hombre desaparecido en Temperley.

“Él no usaba SUBE porque tenía el pase libre. Nunca se ausentó por tantos días, siempre llamaba y nos decía si demoraba un poquito más. Hoy hace nueve días, es mucho tiempo. Siento que no se logró nada, no sé qué pensar. Nunca pasé por una situación así, nos sentimos mal todos”, profundizó el padre de Emanuel.

Este viernes por la tarde, sus familiares y allegados encabezaron un corte en el cruce de la avenida Eva Perón -ex Pasco- y Donato Álvarez para pedir a la Policía y la Justicia de Lomas de Zamora por su pronta aparición.

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