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18 de junio de 2026
Nunca Más.

Lomas tendrá una nueva Esquina por la Memoria en homenaje a un desaparecido

Este viernes habrá un encuentro en Parque Barón para recordar a Luis Alberto Torres, vecino que fue víctima del terrorismo de Estado.

Un programa para fortalecer la memoria colectiva en Lomas.

Un programa para fortalecer la memoria colectiva en Lomas.

El encuentro comenzará a las 10 en el cruce de las calles Provincias Unidas y Homero. "Vamos a inaugurar un cartel con el nombre de Luis Alberto Torres, vecino detenido-desaparecido por el terrorismo de Estado. Junto a su hija Mónica, que va a estar presente en el homenaje, estuvimos recorriendo Parque Barón para difundir la actividad e invitar a la comunidad a participar", informaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio.

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Luis Alberto Torres era un trabajador ferroviario que se desempeñó como electricista en la línea General San Martín de Retiro. El 7 de enero de 1969, a raíz de la persecución política a la que era sometido, fue despedido de su trabajo y el 8 de noviembre de 1975 lo secuestraron en la calle mediante un operativo ilegal. Tenía 43 años y desde ese momento no se supo más nada de él.

El 22 de noviembre de 2023 fue un día histórico para la Secundaria N°31 de Parque Barón, donde se hizo el acto de imposición para pasar a llamarse Luis Alberto Torres. Este viernes habrá un nuevo encuentro para fortalecer la memoria en el barrio a 50 años de la última dictadura militar.

Esquinas por la Memoria, un programa que se multiplica en Lomas

Esquinas por la Memoria es una iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante en 2017 para recordar a cientos de lomenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En las esquinas de las casas o lugares donde fueron desaparecidos se ponen carteles con sus nombres para señalizar el espacio público, visibilizar las historias y reivindicar el legado de vecinos y militantes que lucharon por un país mejor.

Los últimos homenajeados fueron Ricardo Cabrera (San José), Norberto “Suki” Ramírez (Lomas), Mario Bardi Buclan (Lomas), Pedro Pablo Turner (Budge), Carlos Almada (Fiorito), Mabella Raquel Schulz (Fiorito), Ricardo Cabrera (San José) y Manuel Souto (Fiorito). También hubo una emocionante jornada en Banfield para recordar a la División Perdida del ENAM.

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