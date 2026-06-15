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15 de junio de 2026
Comprometidos.

Jóvenes y adultos mayores, unidos en Lomas de Zamora por la memoria y el Nunca Más

Por los 50 años de la dictadura militar se organizó un encuentro intergeneracional para reflexionar sobre la defensa de los derechos humanos y la democracia.

El encuentro se hizo en el gimnasio del Parque de Lomas.

El encuentro se hizo en el gimnasio del Parque de Lomas.

Con la experiencia de las personas mayores y la fuerza de las nuevas generaciones, en Lomas de Zamora siguen fortaleciendo la defensa de los derechos humanos y la democracia.

En el marco de los 50 años de la última dictadura militar, en el gimnasio del Parque de Lomas se llevó a cabo un encuentro intergeneracional con participantes de los programas "Futuro Memoria" y "Mayores con Derechos".

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Jóvenes, docentes y adultos mayores participaron con compromiso y entusiasmo.

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"Jóvenes y personas mayores compartieron un espacio de diálogo, reflexión e intercambio. A partir de distintas consignas, analizaron las formas de censura de ayer y de hoy, y reflexionaron sobre el valor de las expresiones culturales en la construcción de una sociedad democrática", informaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio en relación al encuentro organizado junto al Gobierno de la Provincia.

Jóvenes, docentes y adultos mayores participaron con compromiso y entusiasmo de la actividad que tuvo el objetivo de construir memoria colectiva, fortalecer el diálogo intergeneracional y promover una ciudadanía comprometida con los derechos humanos, la democracia y el Nunca Más.

Dos programas para fortalecer la memoria colectiva

En la sexta edición del programa "Futuro Memoria" participan 834 estudiantes de 32 instituciones lomenses entre secundarias, escuelas especiales públicas y privadas, el Programa Envión, Centros de Formación Profesional, CENS y entidades comunitarias. Los jóvenes deberán crear una producción artística audiovisual para publicarla en TikTok a través de un formato documental, literario, teatral o plástico. Los ejes de este año son Producciones culturales y resistencias; Políticas, memorias y organización colectiva; y Economía, trabajo y proyecto de país.

Mientras que "Mayores con Derechos" tiene como objetivo resaltar las contribuciones de las personas mayores a la sociedad y el rol activo que cumplen en ella, como también contrarrestar los prejuicios y los estereotipos que circulan en torno a la vejez. Los vecinos realizan producciones artísticas y culturales que pueden ser una foto, video, relato oral o escrito, poema, dibujo, mural o una canción.

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