domingo 02 de agosto de 2026
Escribinos
2 de agosto de 2026
No para.

En qué anda la lomense Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef

La joven lomense Elba Rodríguez se consagró en la primera edición de MasterChef y hoy está en otros planes profesionales, sin abandonar la cocina.

Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef.&nbsp;

Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef. 

“Felices 12 años. ¡Si! De esta gran final donde mi vida personal y profesional cambió de rumbo. Las oportunidades a veces pasan una sola vez y decidí arriesgarme a eso nuevo, pero lo apasionante que era cocinar delante de cámara”, compartió en las redes sociales.

Lee además
Ian Lucas emocionó con sus platos. 
Rescate emotivo.

Ian Lucas eligió un menú con historia familiar en la final de Masterchef Celebrity
el abrazo de evangelina anderson a ian lucas luego de la final de masterchef celebrity
Buena onda.

El abrazo de Evangelina Anderson a Ian Lucas luego de la final de Masterchef Celebrity

“Mi mamá no fue a la escuela. A los 9 años empezó primer grado y los chicos la discriminaban porque era grande. Yo me siento orgullosa de lo que viví y de lo que estoy viviendo. Mis padres me hacen ser luchadora”, recordó Elba Rodríguez en una entrevista.

La gastronomía típica boliviana formó parte de su vida cotidiana y fue el primer puente afectivo con su propia cultura de origen y de su familia. También sigue compartiendo sus platos en las redes sociales y el programa de Rocío Marengo en la pantalla de El Nueve.

Elba Rodríguez, entre la cocina y otra vocación

Antes de alcanzar la popularidad mediática, había estudiado la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y realizó pasantías para ser docente auxiliar.

A la par de sus estudios, trabajaba en el municipio de Avellaneda, mostrando una vocación de servicio y una ética de trabajo forjada su propia familia. “Si puedo cocinar con amor para toda mi familia, ¿por qué no en un reality?”, pensó al ver la posibilidad de participar en MasterChef. “Cuando vi que buscaban participantes dije: ‘Es mi oportunidad’”, recordó sobre esa aventura que realizó a sus 24 años. “Cada plato, consejo y desafío estaban estos grosos que guiaron mi camino ¡infinitas gracias!”, contó la cocinera.

Temas
Seguí leyendo

Ian Lucas eligió un menú con historia familiar en la final de Masterchef Celebrity

El abrazo de Evangelina Anderson a Ian Lucas luego de la final de Masterchef Celebrity

Está cubriendo el Mundial y es el primer confirmado de MasterChef Celebrity

A qué se dedica Paula, la hermana mayor de Antonela Roccuzzo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea Taboada y Lito Vitale. 
Vintage.

Así fue la reservada relación entre Andrea Taboada y Lito Vitale

Las más leídas

Te Puede Interesar

Antonela Roccuzzo y su hermana Paula. 
En otra.

A qué se dedica Paula, la hermana mayor de Antonela Roccuzzo