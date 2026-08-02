En qué anda la lomense Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef

Elba Rodríguez se consagró como ganadora de la primera edición de MasterChef Argentina en 2014, en Telefe. La joven oriunda de Lomas de Zamora se lució con sus platos y conquistó a la audiencia y al jurado que integraban Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis.

“Felices 12 años. ¡Si! De esta gran final donde mi vida personal y profesional cambió de rumbo. Las oportunidades a veces pasan una sola vez y decidí arriesgarme a eso nuevo, pero lo apasionante que era cocinar delante de cámara”, compartió en las redes sociales.

Elba Rodríguez nació en una familia de inmigrantes bolivianos que se asentó en la Argentina en busca de mejores oportunidades. Su padre se dedicaba a la albañilería y su madre ama de casa.

“Mi mamá no fue a la escuela. A los 9 años empezó primer grado y los chicos la discriminaban porque era grande. Yo me siento orgullosa de lo que viví y de lo que estoy viviendo. Mis padres me hacen ser luchadora”, recordó Elba Rodríguez en una entrevista.

La gastronomía típica boliviana formó parte de su vida cotidiana y fue el primer puente afectivo con su propia cultura de origen y de su familia. También sigue compartiendo sus platos en las redes sociales y el programa de Rocío Marengo en la pantalla de El Nueve.

Elba Rodríguez, entre la cocina y otra vocación

Antes de alcanzar la popularidad mediática, había estudiado la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y realizó pasantías para ser docente auxiliar.

A la par de sus estudios, trabajaba en el municipio de Avellaneda, mostrando una vocación de servicio y una ética de trabajo forjada su propia familia. “Si puedo cocinar con amor para toda mi familia, ¿por qué no en un reality?”, pensó al ver la posibilidad de participar en MasterChef. “Cuando vi que buscaban participantes dije: ‘Es mi oportunidad’”, recordó sobre esa aventura que realizó a sus 24 años. “Cada plato, consejo y desafío estaban estos grosos que guiaron mi camino ¡infinitas gracias!”, contó la cocinera.