"Si no hubiera inhibiciones, los trabajadores de Banfield estarían al día", aseguró Matías Mariotto

Banfield atraviesa un delicado momento económico y gran parte de este problema, según reconoció el presidente Matías Mariotto, se debe a las inhibiciones que el club debe levantar para poder incorporar futbolistas con miras al Torneo Clausura que arrancó hace menos de dos semanas.

La máxima autoridad del Taladro habló en la previa al empate sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto y fue claro para analizar la realidad institucional del club, marcando que los problemas que aparecieron en los últimos meses fueron consecuencias de las sanciones que le impuso por la FIFA por incumplimientos en las contrataciones de futbolistas en el pasado.

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“Nosotros estamos en un proceso de saneamiento, levantando inhibiciones que no son de nuestra gestión y que suman un montón de gastos”, señaló Mariotto . Y siguiendo esa línea, puntualizó: “Si estas inhibiciones que existirían, los trabajadores estarían al día y tendríamos un plantel más competitivo, pero nos toca bailar con esto y nos haremos cargo”.

Hace varias semanas que Banfield está trabajando para levantar las inhibiciones, ya que es lo que necesita para poder oficializar las incorporaciones que acordó de palabra, y sobre eso también fue claro. “Yo puedo contratar al mejor y no pagarle, pero esa bomba le terminará explotando a otra persona. Y eso yo no quiero”, agregó, en relación a cómo el club se manejó en este mercado de pases.

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El presidente de Banfield habló en la previa del partido sobre el DT.



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“Todo lo que nos sucede lo afrontamos con mucha responsabilidad y buscando un objetivo concreto: sanear la institución. Si no hacemos esto, es imposible”, concluyó.

Pedro Troglio, una persona clave en el momento de Banfield

En diálogo con TNT Sports, Matías Mariotto reconoció que Troglio es un “pilar fundamental” en el momento que atraviesa el club, ya que “fomenta la unión” entre todas las partes y además “entiende a la perfección” la realidad económica de la institución.

Pedro Troglio, un pilar en el momento de Banfield.

“A veces los dirigentes están mejor visto, otra mal visto, y tener una figura como Pedro es muy importante, ya que es el que puede generar la unión de las cuatro patas del club: los hinchas, los trabajadores, los futbolistas y los dirigentes”, comentó el mandatario.

Y en esa línea, agregó: “Acá tenemos que estar todos juntos y para eso Pedro es vital porque entiende el contexto. Si bien hay momentos de mayor cercanía y otros de menos, hay una buena relación y nos entendemos bien”.