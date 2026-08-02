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2 de agosto de 2026
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A18 le rinde tributo a Luis Alberto Spinetta en la Provincia

La banda presenta en vivo el disco “A18’ del sol”, el disco de Luis Alberto Spinetta donde comenzó a incursionar en el jazz y otros sonidos.

Homenaje a Luis Alberto Spinetta.&nbsp;

Homenaje a Luis Alberto Spinetta. 

Integrada por Luis Ceravolo (batería y voz), Guillermo Arrom (guitarra y coros), Álvaro Torres (teclados y voz), César Franov (bajo) y Dhani Ferrón (guitarra y voz), la banda presenta “A 18’ del sol”, uno de los mejores discos de Luis Alberto Spinetta que data de 1977.

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Este disco volverá a sonar en un espectáculo que se presentará en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata el jueves 13 de agosto. Entradas a la venta en Livepass. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.

Un homenaje a Luis Alberto Spinetta

El proyecto reúne a artistas que compartieron escenarios, grabaciones y una profunda conexión musical con la obra del Flaco a lo largo de los años.

En el último tiempo, A18 trabajó en la reinterpretación y regrabación integral de “A 18’ del sol”, el emblemático disco que Luis Alberto Spinetta que marcó el inicio de su etapa más jazz-rock y experimental.

Considerado hoy una obra de culto dentro de su discografía, el álbum fue originalmente concebido junto a músicos provenientes del jazz y la fusión, una búsqueda artística que redefinió para siempre el sonido del rock argentino.

En esta nueva versión, A 18 revive ese universo sonoro desde una mirada contemporánea, respetando la sensibilidad, la complejidad armónica y la libertad musical que caracterizaron la obra original.

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