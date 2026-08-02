Dolores Fonzi, premiada en España con el Faro Dos Orillas de Santander

La actriz, directora y guionista oriunda de Adrogué Dolores Fonzi recibirá el premio Faro Dos Orillas de la décima edición del festival español de cine de Santander, organizado por Morena Films y el Centro Botín entre el 11 y el 17 de septiembre.

La directora del festival, Julia Olmo , considera que Dolores Fonzi encarna plenamente el espíritu del Faro Dos Orillas gracias a una carrera "sólida, diversa y de gran proyección internacional", desarrollada con obras que han trascendido fronteras y conectado a públicos de España e Iberoamérica.

Su película más reciente es “Belén”, ganador de los Premios Goya del cine español a la mejor película iberoamericana. Es un drama judicial inspirado en un caso real sobre derechos reproductivos en Argentina en el que, además de interpretar a la abogada Soledad Deza, la cineasta también ha dirigido la película y escribió el guion con Laura Paredes.

Antes, en 2023, protagonizó y se estrenó como directora con “Blondi”, sobre la relación entre una mujer y su hijo, convertida en uno de los largometrajes argentinos más premiados de los últimos años, con dos premios Cóndor de Plata y otros dos Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, entre otros.

Dolores Fonzi en "Belén".

"A lo largo de mi carrera, siempre sentí que mis trabajos como actriz y, especialmente ahora como directora, dialogan de una manera muy contundente a los dos lados del Atlántico. Esa familiaridad y calidez con las que se han recibido mis historias en este país no hacen más que estimular mi trabajo, que es hacer cine en español", comentó Dolores Fonzi al conocer que había sido premiada en España.

El galardón, que reconoce el trabajo de cineastas que hayan contribuido a tender puentes entre España e Iberoamérica, fue concedido el año pasado al actor argentino Nahuel Pérez Biscayart.