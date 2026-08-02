domingo 02 de agosto de 2026
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2 de agosto de 2026
Iniciativa de Cáritas.

Una leche por cuatro prendas: la propuesta solidaria de la Catedral de Lomas de Zamora

La propuesta se llevará adelante durante cuatro sábados de agosto en la Catedral de Lomas de Zamora Nuestra Señora de la Paz.

La feria de ropa solidaria se realizará todos los sábados en la Catedral de Lomas

La feria de ropa solidaria se realizará todos los sábados en la Catedral de Lomas

La propuesta se realizará los sábados 1, 8, 22 y 29 de agosto, de 16 a 18, en la Catedral de Lomas de Zamora, en el marco de la feria de ropa solidaria. Quienes acerquen una leche larga vida podrán canjearla por cuatro prendas de oferta a elección. Todos los alimentos reunidos serán destinados a las familias que reciben asistencia a través de Cáritas.

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También habrá una colecta para el día del niño en la Catedral de Lomas

Además del canje de ropa, la comunidad parroquial impulsa una colecta destinada a niños de un barrio de Ingeniero Budge. Se recibirán golosinas, galletitas, leche chocolatada, juguetes en buen estado y zapatillas para niños, que serán entregados durante una jornada solidaria.

Las donaciones podrán acercarse a la Catedral, ubicada en Sáenz 438, los sábados y domingos durante los horarios de misa, o de martes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 18.30.

Una misión solidaria que continúa

La campaña forma parte del trabajo permanente que la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Paz desarrolla junto a Cáritas Diocesana de Lomas de Zamora para brindar asistencia alimentaria y acompañamiento a personas y familias del distrito.

Ese compromiso también se refleja en la Colecta Anual de Cáritas, que en 2026, bajo el lema "70 años alentando la esperanza", alcanzó una recaudación récord de más de 4.670 millones de pesos en todo el país. Los fondos permiten sostener programas vinculados a la alimentación, la educación, la primera infancia, el trabajo, la vivienda y la integración social en miles de espacios comunitarios.

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