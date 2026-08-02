Una leche por cuatro prendas: la propuesta solidaria de la Catedral de Lomas de Zamora

La feria de ropa solidaria se realizará todos los sábados en la Catedral de Lomas

La Basílica Catedral Nuestra Señora de la Paz , junto a Cáritas Diocesana de Lomas de Zamora , lanzó una feria de ropa solidaria y una colecta especial por el Día del Niño. La propuesta busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad y recibir donaciones destinadas a niños de un barrio de Ingeniero Budge.

La propuesta se realizará los sábados 1, 8, 22 y 29 de agosto, de 16 a 18, en la Catedral de Lomas de Zamora , en el marco de la feria de ropa solidaria. Quienes acerquen una leche larga vida podrán canjearla por cuatro prendas de oferta a elección. Todos los alimentos reunidos serán destinados a las familias que reciben asistencia a través de Cáritas.

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Además del canje de ropa, la comunidad parroquial impulsa una colecta destinada a niños de un barrio de Ingeniero Budge. Se recibirán golosinas, galletitas, leche chocolatada, juguetes en buen estado y zapatillas para niños, que serán entregados durante una jornada solidaria.

Será de de 16 a 18, en la Catedral de Lomas.

Las donaciones podrán acercarse a la Catedral , ubicada en Sáenz 438, los sábados y domingos durante los horarios de misa, o de martes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 18.30.

Una misión solidaria que continúa

La campaña forma parte del trabajo permanente que la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Paz desarrolla junto a Cáritas Diocesana de Lomas de Zamora para brindar asistencia alimentaria y acompañamiento a personas y familias del distrito.

Ese compromiso también se refleja en la Colecta Anual de Cáritas, que en 2026, bajo el lema "70 años alentando la esperanza", alcanzó una recaudación récord de más de 4.670 millones de pesos en todo el país. Los fondos permiten sostener programas vinculados a la alimentación, la educación, la primera infancia, el trabajo, la vivienda y la integración social en miles de espacios comunitarios.