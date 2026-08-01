domingo 02 de agosto de 2026
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1 de agosto de 2026
Exitosa campaña.

Gracias a la colecta de sangre en el Club Temperley, casi 100 pacientes podrán recibir transfusiones

Gracias a la convocatoria en el Club Atlético Temperley, más de 30 donantes permitieron que casi 100 pacientes del Garrahan reciban transfusiones esenciales.

Todos juntos en Temperley por una causa que salva vidas.&nbsp;

Todos juntos en Temperley por una causa que salva vidas. 

Entregaron un certificados a cada uno de los sonantes y souvenir.&nbsp;

Entregaron un certificados a cada uno de los sonantes y souvenir. 

Cada colecta de sangre que organiza Temperley Solidario y la Fundación Sueños Celestes en el Club ubicado en 9 de Julio 360 crece exponencialmente sobre todo en la cantidad de donantes. "Fue una gran campaña en equipo, donde no sólo participó la fundación y Temperley Solidario, también colaboró el Rotary Club Turdera para unir fuerzas y abrazar Garrahan con esta campaña", detalló una de las voluntarias, Valeria Aguilar.

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La difusión de esta segunda jornada se realizó con más de un mes de anticipación por lo que los vecinos tuvieron tiempo de anotarse, de reservar un turno para poder participar en una de las acciones que tienen una gran importancia porque salva vidas.

Los número que cuentan el éxito de la jornada en Temperley

El agradecimiento se extendió hacia todas las personas que se acercaron el jueves para donar. "En esta oportunidad llegaron hasta el Jardín de Infantes Sueños Celestes del club - que fue el lugar donde se realizó la colecta- unas 36 personas de las cuales 31 pudieron donar", comenzó explicando Aguilar, quien además contó que es donante habitual del hospital.

El Hospital Garrahan agradeció al club y a cada uno de las áreas que organizaron la campaña sobre todo porque generaron un buen número de nuevos donantes. "Las palabras de agradecimiento son infinitas porque realmente estamos más que conformes con lo sucedido", aseguró Aguilar y añadió: "Como donante del hospital hago una sincera reflexión respecto a la importancia de este gesto voluntario de donar sangre que es muy importante".

Un número que quieren seguir incrementando

En total, los que pudieron donar sangre fueron 93 personas y con ello los profesionales del hospital podrán asistir a muchos pacientes porque con la donación de una sola personas se pueden salvar hasta tres vidas.

"También queremos hacer un agradecimiento especial a los voluntarios por poner a disposición su tiempo y predisposición en cada campaña", dijo Aguilar.

Cada uno de los donantes se llevó un certificado de agradecimiento por la participación y un souvenir que entregaron los organizadores de la campaña, la cual prometen que se va a repetir.

Respecto a los factores que hicieron un éxito ésta jornada en particular contaron los organizadores que se debió a varios factores. Uno de ellos fue la temprana planificación en cuanto a la difusión y el compromiso de la comunidad. También destacaron que en otra de las oportunidades tuvieron que dar de baja la colecta por el bajo número de inscriptos, algo que lograron revertir gracias a brindar más información y tiempo para anotarse.

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