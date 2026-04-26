La emotiva propuesta del baby fútbol del Club Temperley: parar la pelota para dar un abrazo

Más allá de los resultados, lo que buscan los coordinadores y profesores es el bienestar de cada infante.

El baby fútbol del Club Atlético Temperley se volvió viral gracias a un emotivo video donde se refleja el costado formativo del deporte infantil. Con un contenido lleno de consignas y abrazos, los encargados de la actividad quisieron reflejar que los valores, la inclusión y el sentido de pertenencia es lo más importante, más allá de los resultados deportivos.

El reel, que rápidamente generó repercusión en las redes sociales de la disciplina , muestra a los chicos y las chicas participando de una actividad grupal con la consigna “Dale un abrazo a…” , la cual buscaba afianzar el encuentro entre pares mediante el abrazo y el reconocimiento a modo de agradecimiento. Con esta iniciativa, los coordinadores quisieron trasmitir que, más de los goles y los resultados, lo que realmente importa es el equipo.

Embed - Diario La Union en Instagram: "Lo más lindo que vas a ver hoy Te compartimos la iniciativa del baby fútbol de Temperley que invita a frenar un poco y tomarse un tiempo para "valorar al que se anima y cuidar al que siempre está", postearon desde el club. ¿Qué te parece esta propuesta? @babyfutbol_temperley"

Temperley, un club con valores

Hernán Bosotina es uno de los encargados del baby fútbol del Club Temperley, que lleva más de 15 años de desarrollo dentro de la institución. “Arrancamos con 30 o 40 chicos en una escuela formativa totalmente recreativa y hoy tenemos más de 330 que participan semanalmente”, explicó, con orgullo.

Actualmente, el espacio cuenta con cinco niveles y convoca a los alumnos tres veces por semana a entrenamientos (lunes, miércoles y viernes), mientras que los sábados se llevan a cabo las jornadas de competencia. Sin embargo, desde la coordinación indicaron que el objetivo principal está puesto en “el crecimiento personal de cada participante”.

2356af2a-69aa-4e71-9410-727cb528eeb2 Para el Club Temperley, trasmitir valores es la tarea más importante.

“Los valores que tratamos de transmitir tienen que ver con el compañerismo, la solidaridad y entender que somos todos iguales. El club es un espacio que abraza y contiene, y esa es su función primordial”, sostuvo Bosotina. En ese sentido, destacó que muchas de las ideas implementadas fueron aprendidas y adaptadas de experiencias de otros clubes barriales.

En un contexto social complejo, el Club Temperley entiende que el rol de los clubes pasa a ser fundamental para la formación de los infantes. “El video está pensado para transmitir que la sociedad no está perdida. En el club somos todos exactamente iguales y eso es lo que intentamos inculcar a los chicos y las chicas”, agregó Hernán.

El video está pensado para transmitir que la sociedad no está perdida. En el club somos todos exactamente iguales y eso es lo que intentamos inculcar a los chicos y las chicas El video está pensado para transmitir que la sociedad no está perdida. En el club somos todos exactamente iguales y eso es lo que intentamos inculcar a los chicos y las chicas

Finalmente, Bosotina remarcó que el mayor logro del baby fútbol se mide en las huellas que dejaron en la vida de los alumnos, tanto en los que aún permanecen entrenando como en los que ya culminaron con la etapa formativa. “Queremos que cada chico o chica que venga a Temperley sea feliz. Muchos vuelven a saludarnos y hasta tenemos profesores que fueron alumnos nuestros. Eso habla de que algo quedó en su camino”, concluyó.