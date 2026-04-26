domingo 26 de abril de 2026
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26 de abril de 2026
Pasó en las redes.

La emotiva propuesta del baby fútbol del Club Temperley: parar la pelota para dar un abrazo

Mediante un video, la disciplina del Club Temperley dejó en claro que lo más importante es el respeto y el compañerismo, más allá de los resultados.

El video generó una gran repercusión en las redes sociales de la disciplina.

El video generó una gran repercusión en las redes sociales de la disciplina.

Más allá de los resultados, lo que buscan los coordinadores y profesores es el bienestar de cada infante.

Más allá de los resultados, lo que buscan los coordinadores y profesores es el bienestar de cada infante.

El baby fútbol del Club Atlético Temperley se volvió viral gracias a un emotivo video donde se refleja el costado formativo del deporte infantil. Con un contenido lleno de consignas y abrazos, los encargados de la actividad quisieron reflejar que los valores, la inclusión y el sentido de pertenencia es lo más importante, más allá de los resultados deportivos.

El reel, que rápidamente generó repercusión en las redes sociales de la disciplina, muestra a los chicos y las chicas participando de una actividad grupal con la consigna “Dale un abrazo a…”, la cual buscaba afianzar el encuentro entre pares mediante el abrazo y el reconocimiento a modo de agradecimiento. Con esta iniciativa, los coordinadores quisieron trasmitir que, más de los goles y los resultados, lo que realmente importa es el equipo.

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Temperley, un club con valores

Hernán Bosotina es uno de los encargados del baby fútbol del Club Temperley, que lleva más de 15 años de desarrollo dentro de la institución. “Arrancamos con 30 o 40 chicos en una escuela formativa totalmente recreativa y hoy tenemos más de 330 que participan semanalmente”, explicó, con orgullo.

Actualmente, el espacio cuenta con cinco niveles y convoca a los alumnos tres veces por semana a entrenamientos (lunes, miércoles y viernes), mientras que los sábados se llevan a cabo las jornadas de competencia. Sin embargo, desde la coordinación indicaron que el objetivo principal está puesto en “el crecimiento personal de cada participante”.

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Para el Club Temperley, trasmitir valores es la tarea más importante.

Para el Club Temperley, trasmitir valores es la tarea más importante.

“Los valores que tratamos de transmitir tienen que ver con el compañerismo, la solidaridad y entender que somos todos iguales. El club es un espacio que abraza y contiene, y esa es su función primordial”, sostuvo Bosotina. En ese sentido, destacó que muchas de las ideas implementadas fueron aprendidas y adaptadas de experiencias de otros clubes barriales.

En un contexto social complejo, el Club Temperley entiende que el rol de los clubes pasa a ser fundamental para la formación de los infantes. “El video está pensado para transmitir que la sociedad no está perdida. En el club somos todos exactamente iguales y eso es lo que intentamos inculcar a los chicos y las chicas”, agregó Hernán.

El video está pensado para transmitir que la sociedad no está perdida. En el club somos todos exactamente iguales y eso es lo que intentamos inculcar a los chicos y las chicas El video está pensado para transmitir que la sociedad no está perdida. En el club somos todos exactamente iguales y eso es lo que intentamos inculcar a los chicos y las chicas

Finalmente, Bosotina remarcó que el mayor logro del baby fútbol se mide en las huellas que dejaron en la vida de los alumnos, tanto en los que aún permanecen entrenando como en los que ya culminaron con la etapa formativa. “Queremos que cada chico o chica que venga a Temperley sea feliz. Muchos vuelven a saludarnos y hasta tenemos profesores que fueron alumnos nuestros. Eso habla de que algo quedó en su camino”, concluyó.

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Cuatro de los actuales profesores fueron alumnos de la institución.

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