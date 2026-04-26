El "juego sucio" que propuso Patronato ante Temperley: una de las claves del empate, según Lorenzo Monti

El juego áereo fue una de las claves en el choque entre Temperley y Patronato.

Temperley se fue masticando bronca luego del empate sin goles con Patronato en el Alfredo Beranger. El equipo dirigido por Nicolás Domingo no tuvo la mejor producción, cosechó su cuarto empate consecutivo y se quedó con las ganas de lograr los tres puntos ante su gente.

En ese contexto, uno de los futbolistas que analizó la igualdad fue Lorenzo Monti. El lateral derecho explicó sus sensaciones tras lo que fue un encuentro luchado, en el cual Temperley no pudo ofrecer su mejor versión . Así las cosas, el conjunto de Turdera quedó sexto en las posiciones de la Zona B de la Primera Nacional y deberá mejorar para ser protagonista en la categoría.

En cuanto a la posesión del balón, entre Temperley y Patronato se repartieron el predominio con un 50 por ciento para cada uno a lo largo de los 90 minutos. El Gasolero recibió 5 amonestaciones durante el partido, ya que Lorenzo Monti, Valentín Aguiñagalde, Nicolás Ávalos, Fernando Brandán y Marcos Echeverría recibieron la tarjeta amarilla, mientras que por el lado de Patronato la cartulina amarilla fue para Franco Meritello y Juan Salas.

En tiros de esquina Temperley tuvo 6 a su favor y Patronato sólo 1, por lo que no pudo aprovechar el equipo de Nicolás Domingo para vulnerar a la defensa de Patronato . Esta es una de las explicaciones para justificar el partido incómodo que tuvo el Gasolero y no consiguió encontrar los caminos para quedarse con los tres puntos.

A propósito, Lorenzo Monti consideró que "en el primer tiempo tuvimos chances como para ganarlo al partido". Y apuntó: "En el segundo tiempo todo se hizo muy sucio, ellos vinieron a buscar el empate. Se buscó por todos lados y no pudimos. Se dio un empate, por lo menos seguimos sumando, nos hubiera gustado ganar, duele, pero el empate suma y hay que rectificarlo en la próxima fecha".

A su vez, Monti criticó el planteo que propuso el conjunto de Paraná y sostuvo: "Ellos vinieron a hacer un partido sucio y lo consiguieron. Mucho pelotazo, juego aéreo que a nosotros no nos beneficia. Queremos jugar e intentar, ellos consiguieron lo que vinieron a buscar".

oswaldo pacheco temperley El juego áereo fue una de las claves en el choque entre Temperley y Patronato.

Lo que viene para Temperley en la Primera Nacional

Además, Monti hizo hincapié en los aspectos a mejorar para los partidos que se vienen. En ese marco, el lateral derecho de Temperley reconoció que "faltó paciencia, tratar de encontrar los espacios y los huecos". Y advirtió: "Tenemos que saber que va a haber muchos partidos de esta índole y hay que trabajarlos para sacarlos adelante".

En la próxima fecha, Temperley visitará a Almagro el domingo 3 de mayo desde las 15 en José Ingenieros por la fecha número 12 de la Primera Nacional. "Contra Almagro va a ser un partido duro como todos los de la categoría", aseguró Lorenzo Monti.

Luego, recibirá a Deportivo Maipú por la jornada número 13 y en la 14 será el turno de visitar a Gimnasia de Jujuy, el líder de la Zona B de la Primera Nacional. Serán partidos importantes para empezar a definir el rumbo del equipo en la categoría.