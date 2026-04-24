Alberto Lecchi confirmó que Temperley podrá recibir hinchas visitantes en el Alfredo Beranger

En Temperley siguen las repercusiones después de lo que fue la presencia de sus hinchas en el estadio de Colegiales. En esa misma línea, el presidente Alberto Lecchi dejó en claro que recibió felicitaciones desde la AFA por el buen comportamiento del público en Munro.

Además, el estadio Alfredo Beranger fue sede de Copa Argentina en el encuentro entre Midland y Morón el pasado miércoles. Con una gran afluencia en el Teatro de Turdera, la cancha de Temperley dejó buenas sensaciones para el futuro, ya que supo convivir en un partido con ambas parcialidades.

En ese sentido, Lecchi fue optimista y se mostró confiado de cara a próximos partidos con ambas hinchadas en el Alfredo Beranger. A su vez, dejó abierta la puerta para que Temperley pueda recibir hinchas visitantes en partidos de la Primera Nacional.

Luego de las buenas sensaciones que dejó la presencia de público visitante en el ascenso, en el mundo del fútbol se empieza a hablar sobre la posibilidad que sea algo constante o en mayor medida. Volver a observar hinchas visitantes en el fútbol argentino es una idea que la AFA quiere empezar a poner en práctica y lo está haciendo de forma progresiva.

A propósito, Alberto Lecchi opinó al respecto y sostuvo: "Después de 20 años, que vaya público visitante para todos los que amamos el fútbol, es una alegría y que nos hayan elegido a nosotros habla de la confianza que nos tienen. Además, del buen comportamiento que está teniendo nuestro público en los últimos años".

En diálogo con el programa Todo por Temperley, el dirigente también aclaró lo que sucedió con las hinchadas de Midland y Morón por Copa Argentina.

"Hubo una equivocación en hacer salir primero a la gente de Midland y después a la de Morón, ya que los de Morón estuvieron mucho tiempo en lo que es el estacionamiento del club. Hubo un problema que se rompió un vidrio en la cabina donde está la entrada al club y nada más. Fue una noche estelar, la cancha estaba con mucho publico, hemos recibido desde Copa Argentina y APREVIDE muchas felicitaciones por como vieron la cancha. HabÍa como 4 mil personas esperando para salir y eso complicó un poco el operativo, pero no pasó a mayores", aseguró Lecchi.

Además, consideró que "es muy importante que nos elijan para un partido clásico entre Midland y Morón". Y agregó: "Eso habla de la confianza que tienen en nosotros y la cancha les da garantía de que puedan ir dos hinchadas, porque ahora con la nueva platea Edith Pecorelli es una platea y una popular para cada equipo".

alberto lecchi gasolero Alberto Lecchi presente durante la conferencia de prensa en el regreso de los visitantes al ascenso.

La posibilidad de que Temperley reciba público visitante en la Primera Nacional

A su vez, Alberto Lecchi fue consultado sobre la posibilidad de que el Alfredo Beranger pueda albergar público visitante en la Primera Nacional. La idea comienza a tomar forma debido a la delicada situación económica de los clubes del ascenso y la necesidad de recaudar.

En ese contexto, Lecchi confirmó que "la posibilidad de que Temperley pueda recibir visitantes existe". Y confesó: "Antes de la elección de Colegiales y Temperley, en conjunto se decidió con Colegiales y la gente de AFA. De a poco van a existir muchos partidos visitantes. Los operativos son muy caros, hay que evaluar la conveniencia. Todos los clubes estamos preocupados por la economía, eso es un punto a evaluar cuando se define jugando con visitantes o no".

En este caso, la duda surge en cuanto a la ubicación de las parcialidades en el estadio. De todos modos, Lecchi explicó: "A los visitantes los ubicaríamos en la tribuna que da a la 9 de Julio y la gente de Temperley iría a la Biondi. Como hizo Colegiales el partido pasado que fueron todos juntos a una tribuna, esa sería la solución".

La relación de Temperley con la AFA y la economía del club

Por otra parte, el presidente de Temperley se refirió a como es el trato del club con la Asociación del Fútbol Argentino. Hace algunos meses, Claudio Chiqui Tapia visitó las instalaciones del Alfredo Beranger cuando se inauguró la platea Edith Pecorelli y reconoció el crecimiento de la institución de Turdera.

"Tenemos un trato muy cordial con la AFA, tiene la convicción de que el público visitante vuelva de a poco. Hay que disfrutar lo que nos pasa", destacó Lecchi.

Por último, el dirigente de Temperley opinó sobre la actualidad económica del club y remarcó: "Temperley está ordenado economicamente, está al día en los sueldos. Tenemos en carpeta muchas obras que hoy las tenemos paralizadas, todo lo que entra es para no tener cuentas deudoras. Me gustaría poder tener más plata para todos los meses poder hacer una obra. La crisis se nota, tenemos 8500 socios y se compraron 1500 rifas para el predio de Guernica. Estamos al día, pero hay cosas por hacer y todavia no podemos hacerlo".