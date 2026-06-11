Mauricio Asenjo rompió el silencio y confirmó su futuro: ¿sigue en Los Andes?

Mauricio Asenjo es una de las grandes figuras que tiene Los Andes y uno de los destacados de la Primera Nacional . Su nivel lo llevó a estar en el radar de varios equipos y eso encendió las alarmas del Milrayitas en la antesala de un nuevo mercado de pases.

Asenjo es un jugador clave en el funcionamiento del conjunto lomense y por eso una posible salida a un equipo de la Liga Profesional significaría un gran dolor de cabeza con miras al segundo semestre, ya que tiene una gran incidencia dentro y fuera de la cancha: con cinco tantos, es el máximo anotador del equipo y además un pilar en la propuesta futbolistas del entrenador Leonardo Lemos.

Sobre este tema se refirió el delantero de Los Andes y fue tajante en su respuesta, dejando en claro su intención de cara a la recta final de la Primera Nacional. “Le dije a mi representante que no quería escuchar ninguna oferta”, remarcó , claro y contundente, para despejar cualquier tipo de rumor.

En diálogo con el programa de YouTube de Palmillon Studio dedicado a Los Andes, Asenjo respondió la pregunta que los hinchas querían y resaltó que continuará en el club, con la ilusión de “pelear por grandes cosas” en la segunda rueda del campeonato.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@palmillon_studio)

“Hoy priorizo sentirme feliz y yo acá soy feliz. No podría jugar en otro equipo de Argentina que no sea Los Andes en este momento. Tuve ofertas de dos equipos de Primera División y de grandes de la Primera nacional, pero priorizo sentirme feliz que ir a un club que no sé cómo será”, agregó.

El objetivo que ilusiona al goleador del Milrayitas

Uno de los motivos que lo llevó a desoír las propuestas que le llegaron en las últimas semanas fue el convencimiento de pelear cosas importantes con el club de Lomas de Zamora. Hoy, con 26 puntos, Los Andes marcha 4º en la zona A y es uno de los animadores del certamen.

Por eso, luego de remarcar que se siente “muy cómodo” en Los Andes, fue claro de cara a lo que viene y no ocultó su ilusión. “Siento que tenemos que grupo que va a llegar a granes cosas. Nos estamos preparado para grandes cosas, tanto el cuerpo técnico como nosotros. Por eso le dije a mi representante que no quería escuchar ninguna oferta”, concluyó.