De qué trabaja Abel Pintos antes de comenzar su carrera en la música

Abel Pintos, antes de consolidarse como uno de los artistas más exitosos y populares de la Argentina, el cantante tuvo un empleo que poco tenía que ver con el mundo de la música y que todavía recuerda con mucho cariño.

Durante una charla con sus compañeros en Es mi sueño, en El Trece, Abel Pintos sorprendió con una revelación que nadie esperaba: "Yo tuve una mini trayectoria de carnicero".

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Jimena Barón le preguntó si hablaba en serio y Abel Pintos no dudó en responder: "A los 11 años yo quería ser carnicero", contó dejando en claro que desde muy chico sentía una gran admiración por ese oficio.

Fue entonces cuando recordó que el carnicero de su barrio de Bahía Blanca le permitió trabajar con él pero el destino tenía otros planes para él.

Abel Pintos.

"El año que fui a cantar a Cosquín, en el 98, me fui diciéndole al carnicero con el que yo trabajaba, que me dejó hacer una pasantía de verano: ´Me voy a Cosquín, canto y vuelvo´", recordó.

Pero esa promesa nunca pudo cumplirla por sus nuevos planes. "No volví nunca más", confesó entre risas, haciendo referencia al arranque de la carrera profesional.

Lo que empezó como una presentación más terminó cambiándole la vida para siempre. Desde entonces, Abel Pintos construyó una de las carreras más exitosas de la música argentina.