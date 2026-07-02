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2 de julio de 2026
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Llega la primera edición de República Folklore: cuándo se venden las entradas

República Folklore tendrá a figuras como Soledad Pastorutti, Cazzu, Abel Pintos, Los Nocheros, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi y otros artistas.

Cazzu será parte de la programación.&nbsp;

Cazzu será parte de la programación. 

El encuentro tendrá como figuras principales a Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Lázaro Caballero, Jorge Rojas, Cazzu, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis y Sergio Galleguillo.

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También serán de la partida Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal y Nahuel Pennisi, entre otros nombres del folklore argentino.

La propuesta reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios, con más de 12 horas de música por día. Además de los shows, el festival sumará gastronomía regional, peñas, una pulpería tradicional, un Paseo de las Provincias, clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.

Llega República Folklore.

Llega República Folklore.

Cómo comprar entradas para República Folklore

Las entradas se venden a través de Allaccess. La preventa comenzará el miércoles a las 14. La venta general estará disponible desde el jueves a las 14.

La preventa será con tarjeta de crédito Visa Macro y tendrá hasta 9 cuotas sin interés. La venta general comenzará al día siguiente, también con tarjeta de crédito Visa Macro, con hasta 6 cuotas sin interés.

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