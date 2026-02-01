Así nació el amor entre Soledad Pastorutti y su esposo

Soledad Pastorutti viene su celebrar sus 30 años de su debut en el Festival de Cosquín y, a pesar de extensa y exitosa carrera en la música popular, mantiene desde su adolescencia en muy bajo perfil en su vida personal.

La talentosa artista está casada con Jeremías Audoglio, quien fuera además su primer y único novio oficial, con quien lleva más de 25 años de relación.

Se conocieron en 1998 en Arequito, Santa Fe, la ciudad natal de Soledad Pastorutti . El encuentro se produjo durante el apogeo de la carrera de la cantante.

Se conocieron mientras Soledad terminaba la escuela secundaria en turno noche en Arequito. Jeremías era tres años mayor y, según cuenta la cantante, fue ella quien dio el primer paso.

"Un día fui y le golpeé la ventana a mi suegra… directamente. Salí corriendo”, recordó la cantante en una entrevista. Rápidamente, Jeremías entendió la indirecta y fue a buscarla a su casa.

image Soledad Pastorutti y su esposo.

Tuvieron un largo noviazgo de 9 años, durante el cual no convivieron ni salieron de vacaciones juntos. Finalmente se casaron en abril de 2007. La boda contó 800 invitados en el salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario.

Tienen dos hijas, Antonia y Regina y siguen viviendo en Arequito, aunque la artista se tenga que trasladar muy seguido a Buenos Aires.

"Mi marido trabaja conmigo, me ayuda mucho con las nenas. Cuando nos vamos de gira nos vamos los cuatro y eso hace que también mis hijas vivan en un ambiente de familia, muy tranquilo y a mí me facilita también que ellas compartan conmigo mi trabajo", contó en una entrevista.

Aunque ella es una figura pública, Jeremías mantuvo un perfil bajo, acompañándola en su carrera y cuidando de sus hijas. La pareja ha mencionado tener diferencias, según cuentan él es más pensante y ella más impulsiva, que lograron surfear durante todos estos años.