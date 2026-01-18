Llega una nueva edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Soledad festeja sus 30 años en Cosquín.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín vuelve con nueve lunas y figuras históricas de la música popular argentina en la Plaza Próspero Molina. Será transmitido en vivo por Canal 10 de Córdoba y por la TV Pública desde las 22 y hasta las 3.

image El Festival Nacional de Folklore de Cosquín. La programación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín Primera Luna – Sábado 24 de enero: Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala y Jorge Rojas.

Segunda Luna – Domingo 25 de enero: Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro y Cazzu.

Tercera Luna – Lunes 26 de enero: Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli y Abel Pintos. Cuarta Luna – Martes 27 de enero: Lázaro Caballero, Mariano Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández y Lucio “El Indio” Rojas. image Abel Pintos estará en el Festival de Folklore de Cosquín. Quinta Luna – Miércoles 28 de enero: Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá, Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno y Luciano Pereyra. Sexta Luna – Jueves 29 de enero: Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Ceibo y Los Tekis. Séptima Luna – Viernes 30 de enero: Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro, Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas y Chaqueño Palavecino. Octava Luna – Sábado 31 de enero: Juntos, la Leyenda Continúa, Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado, Pablo Lozano, Adrián Maggi y Soledad. Novena Luna – Domingo 1 de febrero: Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of The Pampa y Milo J.

