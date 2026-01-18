domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026
Para agendar.

Llega una nueva edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín tendrá en escena a consagrados de la música popular, a nuevos valores y un festejo con Soledad Pastorutti.

Soledad festeja sus 30 años en Cosquín. 

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín vuelve con nueve lunas y figuras históricas de la música popular argentina en la Plaza Próspero Molina. Será transmitido en vivo por Canal 10 de Córdoba y por la TV Pública desde las 22 y hasta las 3.

image
El Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La programación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Primera Luna – Sábado 24 de enero: Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala y Jorge Rojas.

Segunda Luna – Domingo 25 de enero: Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro y Cazzu.

Tercera Luna – Lunes 26 de enero: Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli y Abel Pintos.

Cuarta Luna – Martes 27 de enero: Lázaro Caballero, Mariano Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández y Lucio “El Indio” Rojas.

image
Abel Pintos estará en el Festival de Folklore de Cosquín.

Quinta Luna – Miércoles 28 de enero: Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá, Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno y Luciano Pereyra.

Sexta Luna – Jueves 29 de enero: Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Ceibo y Los Tekis.

Séptima Luna – Viernes 30 de enero: Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro, Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas y Chaqueño Palavecino.

Octava Luna – Sábado 31 de enero: Juntos, la Leyenda Continúa, Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado, Pablo Lozano, Adrián Maggi y Soledad.

Novena Luna – Domingo 1 de febrero: Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of The Pampa y Milo J.

