Arranca el Festival de Doma y Folklore de Jesús María

El
Festival Nacional de Doma y celebra su 60ª edición desde este jueves al 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández, en Córdoba. Tendrá grandes figuras de la música popular, como Folklore de Jesús María Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, La K’onga, Ulises Bueno y Los Nocheros.
El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas de la música popular argentina y será transmitido en vivo de forma online. También se pude ver por la TV Pública Argentina y el Canal 10 de Córdoba.
image
Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María: día por día.
La programación del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María Jueves 8: Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.
Viernes 9: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.
Sábado 10: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.
Domingo 11: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.
Lunes 12: Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.
Martes 13: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.
Miércoles 14: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.
Jueves 15: Soledad Pastorutti, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.
Viernes 16: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.
Sábado 17: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.
Domingo 18: Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.