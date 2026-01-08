jueves 08 de enero de 2026
Escribinos
8 de enero de 2026
Para agendar.

Arranca el Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Con Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Soledad Pastorutti y otros artistas, llega el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

Soledad Pastorutti estará en Jesús María.
Soledad Pastorutti estará en Jesús María.

El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas de la música popular argentina y será transmitido en vivo de forma online. También se pude ver por la TV Pública Argentina y el Canal 10 de Córdoba.

Lee además
Daniel luce con orgullo la bandera nacional y la insignia del Municipio de Lomas en tierras guatemaltecas.
EXPERIENCIA ÚNICA

Con tango y folklore, un lomense representó a Argentina en Guatemala
El taller de folklore es a la gorra y está a disposición de todos los vecinos.
BAILAR PARA NO OLVIDAR

"El folklore promueve a la comunidad, en una sociedad individualista"
image
Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María: día por día.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María: día por día.

La programación del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

Jueves 8: Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.

Viernes 9: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.

Sábado 10: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.

Domingo 11: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Lunes 12: Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.

Martes 13: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15: Soledad Pastorutti, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Sábado 17: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18: Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.

Temas
Seguí leyendo

Con tango y folklore, un lomense representó a Argentina en Guatemala

"El folklore promueve a la comunidad, en una sociedad individualista"

Con sólo 8 años, la rompe con el folklore y la cumbia: cantará en el Gran Rex

Qué dijo Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro con una joven danesa

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Jennifer López protagoniza una historia argentina.  video
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: Jennifer López, películas de terror y una comedia

Las más leídas

Te Puede Interesar

Artistas emergentes tienen su lugar en el escenario de Libremente en Lomas.
Gratis, en Alem 855.

Arte emergente en Lomas: Libremente abre su escenario este viernes