Cómo fue el romance de Martín Demichelis y Macarena Rinaldi

Corría el 2006 cuando Martín Demichelis y Macarena Rinaldi aún vivían el romance que había comenzado en Justiniano Posse, una localidad situada en el departamento Unión, al sudeste de la Provincia de Córdoba, donde nacieron el entrenador y la bailarina.

De todos modos, a fines de 2007, Martín Demichelis regresó desde Europa a su pueblo natal para pasar las Fiestas y aprovechó para hacer una escapada a Villa Carlos Paz.

En esa ciudad vio la obra de teatro “Planeta Show”. Según dijo entonces la revista Pronto , fue allí donde quedó encandilado por Evangelina Anderson , una de las integrantes del elenco.

“Martín vino a ver la función. Después esperó para saludarme y me dijo que cuando me vio en los afiches tuvo ganas de conocerme. Esa noche fuimos a cenar con otra gente y, bueno, empecé a sentir cosas, me gustó como es… ¿Viste la mirada que tiene? Me sorprendió Martín”, recordó Evangelina Anderson en esos días.

image Martín Demichelis comenzó luego un romance con Evangelina Anderson.

Qué dijo Macarena Rinaldi de Martín Demichelis

Años después, durante una crisis de pareja entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson, algunos apuntaron que el entonces futbolista había vuelto con Macarena Rinaldi y que se habían visto en Estados Unidos.

“Sólo quiero aclarar que no soy la responsable de la ruptura y que no viajé a Miami como se dijo. Recibí muchas agresiones en Twitter”, expresó Macarena Rinaldi.

“No quiero quedar involucrada en esto porque es groso. Si yo salgo a contar las cosas como son, me meto en un quilombo terrible y quiero dejar esto atrás. Fue jodido el tema y si yo digo algo después no hay vuelta atrás”, agregó.

En esa oportunidad, Macarena admitió haber sufrido las mentiras de Martín cuando eran pareja: “Me decía que me amaba, que estaba conmigo y me enteré por las revistas de su relación con Evangelina”.

“Fue hace mucho, de verdad. Es una historia muy pero muy vieja y hoy (Martín Demichelis) tiene una familia hermosa. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor”, cerró Macarena. La bailarina hace años que está en pareja con Federico Hoppe y son padres de Amanda, su primera hija.