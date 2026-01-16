viernes 16 de enero de 2026
Se pudrió todo.

Evangelina Anderson, contra Martín Demichelis: "Es un tío que ve a los chicos de visita"

Según ventilaron, Evangelina Anderson estalló contra Martín Demichelis por la crianza de sus hijos y por la presencia de novia del entrenador.

Tooo mal entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. 

“Para Evangelina Anderson fue terrible no que él tenga novia, el tema es de qué manera y en qué tiempos se prepara a los chicos para esta nueva noticia“, contó Débora D´Amato en A la tarde en América TV.

Y sumó que la modelo “considera que por lo menos deberían haber consensuado” según comentó hablando con fuentes cercanas a la participante de MasterChef Celebrity sobre las actitudes de Martín Demichelis con relación a sus hijos.

“Hubo una negociación entre abogados para dividir las fiestas, porque Evangelina y Demichelis no hablan entre ellos”, agregó la periodista sobre el tiempo que los hijos estuvieron con el ex DT de River en Punta del Este.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, ante la división de bienes

La periodista también señaló que no es priopridad por parte de la modelo lo económico y la división de bienes. “La cuestión económica de la división de bienes no es lo prioritario, él está flojo de papeles, pero hoy eso no es lo prioritario para Evangelina”, dijo.

“El tema es la contención afectiva…él lo que aduce frente a la abogada de ella es que él no tiene un lugar físico donde vivir y donde recibir a sus hijos”, contó.

image
Evangelina Anderson, con los tres hijos que tuvo con Martín Demichelis.

Evangelina Anderson, con los tres hijos que tuvo con Martín Demichelis.

“Eva no tiene necesidad económica pero salió a laburar y los hijos quedan con su hermana, el padre los va a buscar cada tanto para merendar pero los deja en su casa, él hace vida de tío, para el más grande es más fácil, pero las nenas menores…”, comentó la periodista.

“El domingo cumple años una de las nenas y los padres no tienen vínculo, la prioridad de Eva son sus hijos y no se siente acompañada, él no está trabajando pero no tiene tiempo ni lugar físico para ellos“, cerró D´Amato.

