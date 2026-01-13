La cortante postura de Ian Lucas sobre su romance con Evangelina Anderson

Ian Lucas y Evangelina Anderson nunca confirmaron públicamente su romance y ahora el joven banfileño salió nuevamente al cruce de las polémicas declaraciones que realizó su compañera en MasterChef Celebrity , mientras los rumores aseguran que hubo una crisis y ya no están juntos.

La modelo había asegurado que solo se trataba de un juego para la televisión. Al influencer no le gustó nada y aclaró que él se muestra como es. Ian Lucas y Evangelina Anderson estuvieron en Punta del Este para fin de año, pero no se cruzaron.

Es el amor. Hay "romance confirmado" entre Evangelina Anderson y Ian Lucas

Ya en Buenos Aires, Ian Lucas habló con los medios y explicó: "Estoy disfrutando, quedan los últimos meses de grabación, está todo bien, no hay mala onda".

"De mi parte, no soy funcional a un show . A mí no me interesa donde esté, soy yo. Lo que ven de mí es lo que soy", expresó Ian Lucas ante los micrófonos de los móviles.

Ian Lucas habló sin vueltas de Evangelina Anderson

"Ya dije que me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos re bien", insistió Ian Lucas. Un notero le preguntó por los coqueteos que hacen con Evangelina Anderson durante MasterChef Celebrity.

"De mi parte no es juego, ya lo he dicho. De la suya, puede ser, por eso dijo lo que dijo, pero está todo bien", respondió el influencer.

La notera de Infama le preguntó si había perdido las esperanzas con tener una relación formal con Evangelina Anderson y respondió: "Me descolocaste, pero un poco sí, obvio", respondió.

También le dijeron que Evangelina Anderson habría intentado comunicarse con él para verse en Punta del Este, pero él nunca accedió. "Saben todo ustedes", lanzó.

"No me hice el difícil, estaba con mi familia y mis amigos. No nos vimos porque yo quería cortar con todo lo que venía del programa y tener mi momento", explicó.