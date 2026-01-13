martes 13 de enero de 2026
Escribinos
13 de enero de 2026
¿Qué onda?

La cortante postura de Ian Lucas sobre su romance con Evangelina Anderson

En medio de los rumores de una crisis en el romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, el joven banfileño tomó la palabra y contó su versión.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

La modelo había asegurado que solo se trataba de un juego para la televisión. Al influencer no le gustó nada y aclaró que él se muestra como es. Ian Lucas y Evangelina Anderson estuvieron en Punta del Este para fin de año, pero no se cruzaron.

Lee además
Ian Lucas y Evanglina Anderson, ante la mirada de sus compañeros. 
Es el amor.

Hay "romance confirmado" entre Evangelina Anderson y Ian Lucas
Ian Lucas y Evangelina Anderson. 
¿Qué onda?

Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: "Lo que ven..."

Ya en Buenos Aires, Ian Lucas habló con los medios y explicó: "Estoy disfrutando, quedan los últimos meses de grabación, está todo bien, no hay mala onda".

Embed

"De mi parte, no soy funcional a un show. A mí no me interesa donde esté, soy yo. Lo que ven de mí es lo que soy", expresó Ian Lucas ante los micrófonos de los móviles.

Ian Lucas habló sin vueltas de Evangelina Anderson

"Ya dije que me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos re bien", insistió Ian Lucas. Un notero le preguntó por los coqueteos que hacen con Evangelina Anderson durante MasterChef Celebrity.

"De mi parte no es juego, ya lo he dicho. De la suya, puede ser, por eso dijo lo que dijo, pero está todo bien", respondió el influencer.

ian
Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

La notera de Infama le preguntó si había perdido las esperanzas con tener una relación formal con Evangelina Anderson y respondió: "Me descolocaste, pero un poco sí, obvio", respondió.

También le dijeron que Evangelina Anderson habría intentado comunicarse con él para verse en Punta del Este, pero él nunca accedió. "Saben todo ustedes", lanzó.

"No me hice el difícil, estaba con mi familia y mis amigos. No nos vimos porque yo quería cortar con todo lo que venía del programa y tener mi momento", explicó.

Temas
Seguí leyendo

Hay "romance confirmado" entre Evangelina Anderson y Ian Lucas

Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: "Lo que ven..."

Cómo se enteró Evangelina Anderson del rescate de Martín Demichelis y su familia

La Casa Carlos Fuentealba presenta "Samurái y el Viaje del Cóndor"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Alejandra Awada y Mauricio Macri, separados.  video
¿Qué onda?

Quién es el nuevo amor de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

Las más leídas

Te Puede Interesar

 Samurái y el Viaje del Cóndor sale a escena en Llavallol. 
Recomendado.

La Casa Carlos Fuentealba presenta "Samurái y el Viaje del Cóndor"

Por  Edgardo Solano