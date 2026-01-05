lunes 05 de enero de 2026
5 de enero de 2026
Es el amor.

Hay "romance confirmado" entre Evangelina Anderson y Ian Lucas

Los participantes de MasterChef Celebrity mandaron al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson y confirmaron el romance entre ambos.

Ian Lucas y Evanglina Anderson, ante la mirada de sus compañeros.&nbsp;

Durante toda la emisión, la cercanía entre ambos fue permanente y quedó expuesta en varios momentos, ante la mirada cómplice de Wanda Nara y de todos los participantes.

Wanda Nara en medio de Ian Lucas y Evangelina Anderson. 
¡Ups!

El sugerente comentario de Eva Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity
Martín Demichelis habló de todo. 
¿Qué onda?

Qué dijo Martín Demichelis sobre el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson
Uno de los más comentados se dio en el mercado, cuando Evangelina Anderson admitió que “la estaba pasando mal” con la consigna y, sin dudarlo, lanzó un pedido que resonó en todo el estudio: “Ian, rescatame”, gritó la modelo, despertando risas, murmullos y especulaciones inmediatas.

Ian Lucas y Evangelina Anderson ya son inseparables

Luego, Ian Lucas reveló al aire que le dice “Evita” a Evangelina Anderson. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que no pasaron desapercibidos. “Hay romance confirmado”, deslizaron sin filtro varios participantes, que no dudaron en mandarlos al frente.

Incluso Wanda Nara y las figuras del programa jugaron con la versión, entre comentarios irónicos, risas cómplices y caras que dijeron más que mil palabras. El momento se volvió viral y el video rápidamente empezó a circular en redes.

Ian Lucas rescatando a Evangelina Anderson.

Mientras tanto, las peores presentaciones de la noche fueron las de Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Sofía Gonet.

Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis lograron destacarse con sus platos. Finalmente, el jurado eligió a Chino como el ganador de la noche y se salve de la Gala de Eliminación.

