Hay "romance confirmado" entre Evangelina Anderson y Ian Lucas

Ian Lucas y Evanglina Anderson, ante la mirada de sus compañeros.

MasterChef Celebrity Argentina vivió este domingo la Gala de Última Chance y y el banfileño Ian Lucas y Evangelina Anderson se llevaron nuevamente toda la atención, al punto que sus compañeros del certamen de Telefe hablaron de un “ romance confirmado”.

Durante toda la emisión, la cercanía entre ambos fue permanente y quedó expuesta en varios momentos, ante la mirada cómplice de Wanda Nara y de todos los participantes.

Uno de los más comentados se dio en el mercado, cuando Evangelina Anderson admitió que “la estaba pasando mal” con la consigna y, sin dudarlo, lanzó un pedido que resonó en todo el estudio: “Ian, rescatame”, gritó la modelo, despertando risas, murmullos y especulaciones inmediatas.

Luego, Ian Lucas reveló al aire que le dice “Evita” a Evangelina Anderson. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que no pasaron desapercibidos. “Hay romance confirmado”, deslizaron sin filtro varios participantes, que no dudaron en mandarlos al frente.

Incluso Wanda Nara y las figuras del programa jugaron con la versión, entre comentarios irónicos, risas cómplices y caras que dijeron más que mil palabras. El momento se volvió viral y el video rápidamente empezó a circular en redes.

image Ian Lucas rescatando a Evangelina Anderson.

Mientras tanto, las peores presentaciones de la noche fueron las de Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Sofía Gonet.

Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis lograron destacarse con sus platos. Finalmente, el jurado eligió a Chino como el ganador de la noche y se salve de la Gala de Eliminación.