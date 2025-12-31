jueves 01 de enero de 2026
Escribinos
31 de diciembre de 2025
¡Ups!

El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson le pidió una berenjena a Ian Lucas en medio de una preparación en MasterChef Celebrity y se generó un picante clima en el estudio.

Wanda Nara en medio de Ian Lucas y Evangelina Anderson.&nbsp;

Wanda Nara en medio de Ian Lucas y Evangelina Anderson. 

“¿Se pueden compartir ingredientes? Mi amor, ¿vos estás usando la berenjena?¿Hoy nos podemos prestar, no? Hoy nos podemos prestar”, preguntó Evangelina Anderson a Ian Lucas, quien se encontraba en el otro extremo de la estación de cocina que compartían. Fue entonces cuando la modelo lanzó su llamativo comentario: “¿Me prestás tu berenjena?”.

Lee además
Wanda Nara y Evangelina Anderson, con buena onda. 
A full.

El comentario subido de tono de Wanda por las fotos de Evangelina Anderson en bikini
Ian Lucas y Evangelina Anderson. 
A full.

El picante ida y vuelta entre Ian Lucas y Evangelina Anderson
Embed

Antes de que el joven reaccionara, La Joaqui respondió, llamándole la atención a su compañera por su mensaje con doble sentido: “Eva, es un programa familiar”. Entre risas, Ian Lucas accedió complacido y le acercó el vegetal a la modelo con una sonrisa.

Ian Lucas y Evangelina Anderson pusieron picante en MasterChef Celebrity

Wanda Nara se acercó a Ian Lucas y Evangelina Anderson para saber si estaban ayudándose entre sí, y él le respondió afirmativamente, dándole a conocer que le había dado su berenjena a la modelo.

“Vos tenés que pensar si querés formalizar. Una vez que lo hacés, las decisiones son 50 y 50. Y a vos que al parecer te gustan las señoras más grandes…”, disparó.

image
Ian Lucas y Evangelina Anderson, a full en MasterChef Celebrity.

Ian Lucas y Evangelina Anderson, a full en MasterChef Celebrity.

“Yo te voy a ayudar para todo lo que necesités”, le aseguró Wanda a Ian, que conoce a Evangelina desde hace más de 20 años y hoy sus hijos son grandes amigos.

“Yo no sé porque Ian y Eva se fueron tan adelante, quedaron frente a los ojos de Wanda. Son dos liebres presas de la lengua de ella”, analizó Emilia Attias, jugando con el plato que les tocó realizar en el programa 51 de la cuarta temporada de Masterchef.

Temas
Seguí leyendo

El comentario subido de tono de Wanda por las fotos de Evangelina Anderson en bikini

El picante ida y vuelta entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Las lágrimas de Maxi López luego abandonar MasterChef Celebrity

Moria Casán fue lapidaria con Evangelina Anderson: "Está rota"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Romina Gaetani, en un mal momento. video
Fuerte.

Qué dice el informe médico de Romina Gaetani tras sufrir violencia de género

Las más leídas

Te Puede Interesar

Martín Migueles, entre Wanda Nara y Claudia Ciardone. 
Se pudrió todo.

El acuerdo de Wanda Nara y Claudia Ciardone contra Martín Migueles