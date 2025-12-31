El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Sigue la tensión entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en las cocinas de MarterChef Celebrity y ambos ya saben lo que se habla el romance dentro y fuera de los estudios de Telefe, mientras que un comentario picante generó un enorme revuelo en las redes sociales.

“¿Se pueden compartir ingredientes? Mi amor, ¿vos estás usando la berenjena?¿Hoy nos podemos prestar, no? Hoy nos podemos prestar”, preguntó Evangelina Anderson a Ian Lucas , quien se encontraba en el otro extremo de la estación de cocina que compartían. Fue entonces cuando la modelo lanzó su llamativo comentario: “¿Me prestás tu berenjena?”.

Antes de que el joven reaccionara, La Joaqui respondió, llamándole la atención a su compañera por su mensaje con doble sentido: “Eva, es un programa familiar”. Entre risas, Ian Lucas accedió complacido y le acercó el vegetal a la modelo con una sonrisa.

Wanda Nara se acercó a Ian Lucas y Evangelina Anderson para saber si estaban ayudándose entre sí, y él le respondió afirmativamente, dándole a conocer que le había dado su berenjena a la modelo.

“Vos tenés que pensar si querés formalizar. Una vez que lo hacés, las decisiones son 50 y 50. Y a vos que al parecer te gustan las señoras más grandes…”, disparó.

image Ian Lucas y Evangelina Anderson, a full en MasterChef Celebrity.

“Yo te voy a ayudar para todo lo que necesités”, le aseguró Wanda a Ian, que conoce a Evangelina desde hace más de 20 años y hoy sus hijos son grandes amigos.

“Yo no sé porque Ian y Eva se fueron tan adelante, quedaron frente a los ojos de Wanda. Son dos liebres presas de la lengua de ella”, analizó Emilia Attias, jugando con el plato que les tocó realizar en el programa 51 de la cuarta temporada de Masterchef.