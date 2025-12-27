sábado 27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025
El comentario subido de tono de Wanda Nara por las fotos de Evangelina Anderson en bikini

Evangelina Anderson lució trajes de baño de la colección de Wanda Nara y la empresaria tuvo una picante reacción en las redes sociales.

Wanda Nara y Evangelina Anderson, con buena onda.&nbsp;

A conductora de MasterChef Celbrity no sólo comentó el posteo en sus redes sociales y le dijo “Diosa” a Evangelina Anderson sino que compartió el álbum en sus historias en Instagram.

image
Wanda Nara reaccionó al ver las fotos de Evangelina Anderson.

El comentario de Wanda Nara también llamó la atención. La empresaria le dedicó: “Nanana, qué diosa” y sumó emojis de fueguitos y corazones.

Evangelina Anderson y Wanda Nara, con buena onda

Más allá del acuerdo comercial entre ambas figuras, lo llamativo es cómo lograron una buena relación a partir del vínculo que hay entre sus hijos, que se hicieron amigos en las Divisiones Juveniles de River Plate.

Evangelina Anderson y Wanda Nara estuvieron distanciadas por años y de un tiempo a esta parte se trasformaran en grandes amigas.

image
Wanda Nara enloqueció por las fotos de Evangelina Anderson.

Las imágenes, tomadas al aire libre y con una estética natural, mostraron a Evangelina Anderson posando muy sexy y luciendo su figura.

El posteo estuvo acompañado por un mensaje breve pero sugestivo, que rápidamente despertó interpretaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en vincular las fotos con el momento personal que atraviesa la modelo.

