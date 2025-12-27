El comentario subido de tono de Wanda Nara por las fotos de Evangelina Anderson en bikini

Evangelina Anderson compartió en las redes sociales una producción de fotos en bikini rojo, que serán tendencia este verano, y se trata de parte de la colección de Wanda Nara , quien luego tuvo un gesto de muy buena onda con la modelo

A conductora de MasterChef Celbrity no sólo comentó el posteo en sus redes sociales y le dijo “Diosa” a Evangelina Anderson sino que compartió el álbum en sus historias en Instagram.

El comentario de Wanda Nara también llamó la atención. La empresaria le dedicó: “Nanana, qué diosa” y sumó emojis de fueguitos y corazones.

Más allá del acuerdo comercial entre ambas figuras, lo llamativo es cómo lograron una buena relación a partir del vínculo que hay entre sus hijos, que se hicieron amigos en las Divisiones Juveniles de River Plate.

Evangelina Anderson y Wanda Nara estuvieron distanciadas por años y de un tiempo a esta parte se trasformaran en grandes amigas.

Las imágenes, tomadas al aire libre y con una estética natural, mostraron a Evangelina Anderson posando muy sexy y luciendo su figura.

El posteo estuvo acompañado por un mensaje breve pero sugestivo, que rápidamente despertó interpretaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en vincular las fotos con el momento personal que atraviesa la modelo.