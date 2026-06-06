sábado 06 de junio de 2026
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6 de junio de 2026
Nos volvemos a ilusionar.

Lomas ya palpita el Mundial: proyectan la final de Qatar en pantalla gigante en un parque

Este sábado habrá un encuentro recreativo donde los vecinos podrán revivir el partido donde la Selección Argentina ganó la tercera estrella.

Los vecinos podrán revivir la final de Qatar y volver a ilusionarse.

Los vecinos podrán revivir la final de Qatar y volver a ilusionarse.

Faltan solo 6 días para el Mundial y la ilusión vuelve a apoderarse de los argentinos. Para comenzar a vivir la previa, este sábado en Lomas de Zamora se realizará un encuentro recreativo organizado por el Municipio que incluirá la proyección de la histórica final que la Selección ganó en 2022.

La jornada gratuita comenzará a las 15 en el Centro Recreativo Evita de Albertina, ubicado entre las calles Atenas y Montiel. Allí habrá una pantalla gigante para que los vecinos vuelvan a emocionarse con la proyección de la inolvidable final de Qatar 2022, aquella tarde épica en la que la Selección Argentina tocó la gloria y ganó su tercera estrella.

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En el encuentro organizado por la Subsecretaría de Juventud habrá pizza para comer, una trivia con juegos y preguntas sobre la historia de los mundiales y un cabalómetro de campeones con los rituales y vestimentas para alentar a la Scaloneta.

Para vivir el Mundial 2026 en Comunidad, durante todo el mes de junio habrá diferentes propuestas organizadas por el Municipio que se irán informando a través de las redes oficiales.

Tejen gorros, bufandas y chalecos para alentar a la Selección

En la previa del Mundial hay más de 300 vecinas de centros de jubilados que se convirtieron en Tejedoras de la Comunidad y están haciendo gorros, bufandas y chalecos de Argentina para que chicos y chicas de los merenderos, jardines y hogares alienten a la Selección.

A través de Compartir Lomas, el programa que promueve la solidaridad y el trabajo en red, el Municipio entregó 300 kilos de lana y 250 agujas a referentes de 40 centros de jubilados para llevar a cabo la iniciativa pensada para que los pequeños también tengan ropa de abrigo en este invierno.

actividades centros de jubilados1
Más de 300 vecinas se convirtieron en Tejedoras de la Comunidad.

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