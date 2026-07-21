Villa Fiorito: lo mataron, lo descuartizaron y la asesina confesó el crimen, pero sigue libre

Se cumplieron cuatro años del brutal crimen de Daniel Tomás Silvero , un vecino de Villa Fiorito que fue asesinado y descuartizado por su pareja, quien confesó el crimen. Tanto ella como sus cómplices siguen libres y la causa todavía no fue elevada a juicio oral.

El homicidio ocurrió en junio de 2022. Silvero había sido visto por última vez a comienzos de ese mes, cuando llegaba a la casa que compartía con Laura Marcela Campos , su pareja. La hija del primer matrimonio del hombre se alarmó luego de que su padre le enviara un mensaje muy sospechoso, avisándole que se iba a mudar y que cambiaría el chip del celular.

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Ante la desconfianza, la joven hizo la denuncia ante la Policía por su desaparición. El avance de la investigación confirmó la peor sospecha: a Silvero lo habían asesinado .

Los investigadores encontraron dos piernas del hombre en un bolsa de basura en Necol y Darwin y luego hallaron la cabeza dentro de un balde de cemento en un arroyo, junto con otros restos. La responsable fue la propia Campos, quien confesó el crimen en la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora.

La mujer reconoció que ella había matado a Daniel a golpes y que luego lo había descuartizado con la ayuda de sus dos hijos, Mariano Gabriel y Fabián Alejandro Campos. Ambos eran carniceros.

Los acusados confesaron, pero siguen libres

Laura Campos confesó haber matado a Daniel Silvero.

A cuatro años del brutal asesinato, el caso todavía sigue frenado. A pesar del testimonio de Campos y los videos que la incriminan, tanto ella como sus hijos permanecen en libertad y no se estableció una fecha para realizar un juicio. Ya hubo dos pedidos de elevación y ninguno prosperó.

Mientras tanto, siguen las versiones opuestas. Por un lado, la imputada asegura haber actuado en un contexto de violencia de género y familiar, ya que habría sido víctima de maltratos constantes por parte de Silvero. De hecho, sostuvo que él intentaba abusar de una de las hijas de Campos.

Sin embargo, la abogada de la familia del hombre asesinado negó ese relato. Planteó que nunca hubo denuncias contra Silvero y que presentaron pruebas de que él no era una persona violenta, sino que era Laura quien tenía comportamientos agresivos a raíz de sus celos enfermizos.

¿Por qué siguen en libertad los tres acusados? El juzgado interviniente dio como válida la hipótesis de la fiscal Marcela Juan, quien estableció que Campos y sus hijos eran víctimas de violencia familiar, por lo cual les concedió la libertad. No obstante, todos están imputados por “homicidio agravado por el vínculo y por el concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de Daniel Silvero, calificación que los expone a una pena de prisión perpetua.