El contundente mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: "Siempre vas a ser el mejor"

Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi luego de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y le expresó todo su apoyo con una publicación en sus redes sociales que rápidamente conmovió a los fans de la pareja de rosarinos.

"Siempre vas a ser el mejor", escribió Antonela Roccuzzo al comienzo del posteo, acompañado por una foto junto al capitán argentino tras la definición del certamen.

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En el mensaje, destacó que la grandeza de Lionel Messi va mucho más allá de sus condiciones futbolísticas. "No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", expresó.

Antonela Roccuzzo también remarcó la capacidad del rosarino para sobreponerse a los momentos difíciles y el ejemplo que representa para su familia.

"Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia", escribió.

Además, aseguró que su esposo es "el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", antes de cerrar el mensaje con una sentida declaración de amor: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".

La publicación recibió millones de interacciones en pocas horas y se convirtió en uno de los mensajes más comentados tras la caída de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.