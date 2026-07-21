Emanuel Di Gioia fue eliminado de Gran Hermano en un versus con Sol Abraham

Emanuel Di Gioia fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público en la nueva Gala de Eliminación tras caer en un mano a mano ante Sol Abraham . Se trató de un versus muy esperado por los seguidores del reality de Telefe.

Antes del desenlace de la noche, se salvaron Matías Hanssen, Sebastián Cola, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos con el 0.2%, 0.5%, 0.7% y 1.3% de los votos del público, respectivamente y de acuerdo a la cantidad de gente en la placa.

Todo o nada. La nueva placa de GH, para alquilar balcones: ¿mano a mano entre Sol y Emanuel?

Emanuel Di Gioia se emocionó hasta las lágrimas al despedirse de la casa. “Fue un camino recorrido zarpado, gracias por ser parte de esto. Lo hago por mi hija, que es lo mejor que tengo y está afuera, así que ya gané”, expresó el jugador oriundo de San Martín.

Santiago del Moro comunicó que Emanuel Di Gioia fue eliminado con el 55,3% de los votos del público de Telefe. En el versus, Sol Abraham se salvó tras haber recibido el 44,7%.

Dos viejos conocidos de Gran Hermano

Ambos jugadores, los ex GH 2011, fueron aliados y enemigos en la edición de Gran Hermano Generación Dorada. La rivalidad surgió casi de manera repentina en la casa de Gran Hermano 2026 tras lo que había sido un comienzo de alianza total, primero entre ellos dos únicamente al ser viejos conocidos de GH 2011, y luego bajo el grupo “F4”, el cual compartían junto con Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello.

Los “F4" se rompieron cuando Sol Abraham se fue de intercambio a La Casa de los Famosos. Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera comenzaron a planear jugar sin ella y una vez que Solange regresó, ella se aisló por completo junto con Eduardo, dejándolo de lado a Emanuel.

Sol Abraham les había exigido a sus aliados un perfil alto al igual que ella. Ema descartó la posibilidad pero Eduardo Carrera quedó pegado a la modelo prácticamente durante las 24 horas de cada día en el reality de Telefe.

Nunca volvieron a acercarse para jugar juntos nuevamente, aunque sí mostraron muestras de respeto hacia el otro tanto en el juego como en lo personal.