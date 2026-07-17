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17 de julio de 2026
Todo o nada.

La nueva placa de Gran Hermano, para alquilar balcones: ¿mano a mano entre Sol y Emanuel?

Seis participantes quedaron en placa en Gran Hermano Generación Dorada y uno de ellos dejará en reality de Telefe el próximo lunes.

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La nueva placa de Gran Hermano, para alquilar balcones. 

Se vivió una noche de muchas emociones en Gran Hermano Generación Dorada tras la eliminación de Juan Carlos López. Luego, el resto de los participantes pasaron por el confesionario para dejar su voto en la Gala de Nominación en el reality de Telefe.

Con el voto de los participantes, la placa quedó conformada por Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián Cola, Sol Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la Gala de Eliminación del lunes 20 de julio.

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Todos los votos en Gran Hermano

Sol Abraham*: 3 para Emanuel y 2 para Yipio. * Hizo la nominación espontánea

Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Hanssen y 1 para Yipio.

Charlotte Caniggia: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.

Cinzia Francischiello: 2 para Emanuel y 1 para Yipio.

Sebastián Cola: 2 para Mariela y 1 para Juanicar.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Emanuel y 1 para Cola.

La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

Emanuel Di Gioia: 2 para Sol y 1 para Yipio.

Luana Fernández: 2 para Yipio y 1 para Emanuel.

Alejandra Majluf: 2 para Yipio y 1 para Juanicar.

Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Zilli y 1 para Emanuel.

Yanina Zilli*: 2 para Tamara y 1 para Cinzia. *Anulados los votos por Manuel Ibero

Tamara Paganini: 2 para Cola y 1 para Luana.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Sol y 1 para Luana.

Matías Hanssen: 2 para Campanita y 1 para Zilli.

Mariela Prieto: 2 para Cola y 1 para Hanssen.

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