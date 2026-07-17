Centenario: perdieron todo en un incendio provocado por una estufa y piden ayuda para volver a empezar

Una vecina de Villa Centenario atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que un incendio, presuntamente originado por una estufa, destruyera por completo su vivienda y la dejara en la calle junto a sus dos hijas de 6 y 8 años.
Una madre y sus dos hijas de 6 y 8 años lograron escapar de las llamas, pero el fuego destruyó por completo su vivienda y ahora necesitan de la solidaridad.
Una vecina de Villa Centenario atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que un incendio, presuntamente originado por una estufa, destruyera por completo su vivienda y la dejara en la calle junto a sus dos hijas de 6 y 8 años.
"Gracias a dios mis hijas y yo salimos justo a tiempo. Salí un poco quemada en una mano simplemente y los pies pero gracias a Dios nada grave", contó Evelin a La Unión.
El siniestro ocurrió el martes pasado a la mañana en una casa ubicada sobre Martín Rodríguez al 2400, donde las llamas avanzaron rápidamente y consumieron prácticamente toda la vivienda, a pesar del esfuerzo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que trabajaron en el lugar con una dotación.
Afortunadamente, ella y sus dos pequeñas lograron salir a tiempo y resultaron ilesas. Sin embargo, el fuego arrasó con la casa y la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias.
Tras la tragedia, familiares, amigos y vecinos iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la mujer a reconstruir su hogar.
"Cualquier colaboración, por más pequeña que sea, será de gran ayuda para que puedan volver a empezar", expresaron a través de una publicación difundida en redes sociales, donde además solicitaron compartir el mensaje para llegar a más personas.
Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante los siguientes datos:
Además, Evelin dejó su número de whatsapp a disposición para aquellos que quieran ayudar: 11 3151-5612