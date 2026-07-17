viernes 17 de julio de 2026
Escribinos
17 de julio de 2026
Necesitan ayuda.

Centenario: perdieron todo en un incendio provocado por una estufa y piden ayuda para volver a empezar

Una madre y sus dos hijas de 6 y 8 años lograron escapar de las llamas, pero el fuego destruyó por completo su vivienda y ahora necesitan de la solidaridad.

La familia damnificada perdió todo en el incendio.

La familia damnificada perdió todo en el incendio.

Una vecina de Villa Centenario atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que un incendio, presuntamente originado por una estufa, destruyera por completo su vivienda y la dejara en la calle junto a sus dos hijas de 6 y 8 años.

"Gracias a dios mis hijas y yo salimos justo a tiempo. Salí un poco quemada en una mano simplemente y los pies pero gracias a Dios nada grave", contó Evelin a La Unión.

Lee además
Los hermanos Oviedo, víctimas mortales del incendio.
Doble crimen.

Elevaron a juicio la causa por el incendio que provocó la muerte de los hermanos Oviedo
La investigación por el doble asesinato de los hermanos Oviedo será llevada a juicio.
Instancia clave.

El pedido de la madre de los hermanos Oviedo tras la elevación a juicio

El siniestro ocurrió el martes pasado a la mañana en una casa ubicada sobre Martín Rodríguez al 2400, donde las llamas avanzaron rápidamente y consumieron prácticamente toda la vivienda, a pesar del esfuerzo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que trabajaron en el lugar con una dotación.

Afortunadamente, ella y sus dos pequeñas lograron salir a tiempo y resultaron ilesas. Sin embargo, el fuego arrasó con la casa y la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias.

El incendio arrasó con la vivienda.

El incendio arrasó con la vivienda.

El pedido de solidaridad tras el incendio

Tras la tragedia, familiares, amigos y vecinos iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la mujer a reconstruir su hogar.

"Cualquier colaboración, por más pequeña que sea, será de gran ayuda para que puedan volver a empezar", expresaron a través de una publicación difundida en redes sociales, donde además solicitaron compartir el mensaje para llegar a más personas.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante los siguientes datos:

  • Alias: Eve30.bna
  • CBU: 0110096930009608967033

Además, Evelin dejó su número de whatsapp a disposición para aquellos que quieran ayudar: 11 3151-5612

Temas
Seguí leyendo

Elevaron a juicio la causa por el incendio que provocó la muerte de los hermanos Oviedo

El pedido de la madre de los hermanos Oviedo tras la elevación a juicio

Turdera: una casa destruida por un incendio en la madrugada

Perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda: "Mi casa está a punto de caerse"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La peatonal tiene nuevos asientos, canteros y  pérgolas.
A cargo del Municipio.

Lomas: la transformación de la peatonal Laprida entra en su última etapa

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lionel Messi palpitó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Habló el capitán.

Lionel Messi palpitó la final del Mundial: de la foto con Lamine Yamal al "plantel competivo" de Argentina