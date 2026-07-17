Centenario: perdieron todo en un incendio provocado por una estufa y piden ayuda para volver a empezar

La familia damnificada perdió todo en el incendio.

Una vecina de Villa Centenario atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que un incendio , presuntamente originado por una estufa , destruyera por completo su vivienda y la dejara en la calle junto a sus dos hijas de 6 y 8 años.

"Gracias a dios mis hijas y yo salimos justo a tiempo. Salí un poco quemada en una mano simplemente y los pies pero gracias a Dios nada grave", contó Evelin a La Unión.

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El siniestro ocurrió el martes pasado a la mañana en una casa ubicada sobre Martín Rodríguez al 2400 , donde las llamas avanzaron rápidamente y consumieron prácticamente toda la vivienda, a pesar del esfuerzo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , que trabajaron en el lugar con una dotación.

Afortunadamente, ella y sus dos pequeñas lograron salir a tiempo y resultaron ilesas. Sin embargo, el fuego arrasó con la casa y la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias.

El incendio arrasó con la vivienda.

El pedido de solidaridad tras el incendio

Tras la tragedia, familiares, amigos y vecinos iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la mujer a reconstruir su hogar.

"Cualquier colaboración, por más pequeña que sea, será de gran ayuda para que puedan volver a empezar", expresaron a través de una publicación difundida en redes sociales, donde además solicitaron compartir el mensaje para llegar a más personas.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante los siguientes datos:

Alias: Eve30.bna

Eve30.bna CBU: 0110096930009608967033

Además, Evelin dejó su número de whatsapp a disposición para aquellos que quieran ayudar: 11 3151-5612