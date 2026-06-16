miércoles 17 de junio de 2026
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16 de junio de 2026
Fuego.

Turdera: una casa destruida por un incendio en la madrugada

Una casa fue consumida por un voraz incendio durante la madrugada, generando preocupación en el barrio. Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron intensamente.

La casa quedó destruida por el incendio.

La casa quedó destruida por el incendio.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que los tres ambientes de la propiedad fueron afectados por las llamadas de manera general. Sin embargo, no se reportaron personas heridas.

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El siniestro se reportó cerca de las 4:30 de esta madrugada, y los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar hasta cerca de las 6.40, según precisaron a este medio.

En total, trabajaron 15 bomberos que asistieron con tres dotaciones para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propague en otras viviendas y se generen concecuencias mayores.

Incendio-Turdera
Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora apagaron el incendio.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora apagaron el incendio.

Incendio en Fiorito

Un incendio destruyó la casa de una familia en la localidad de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Las personas que vivían en el lugar perdieron todo.

El siniestro ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en la calle Morazán al 1700, entre Canadá y Quesada, en el barrio La Cava. Por causas que se investigan, la propiedad se prendió fuego en horas de la noche.

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