Turdera: una casa destruida por un incendio en la madrugada

Un incendio provocó la destrucción casi completa de una casa de Turdera durante la madrugada de este martes por razones que todavía no pudieron ser determinadas, aunque se estima que pudo haber sido un desperfecto electrico lo que causó el fuego.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que los tres ambientes de la propiedad fueron afectados por las llamadas de manera general. Sin embargo, no se reportaron personas heridas.

El siniestro se reportó cerca de las 4:30 de esta madrugada, y los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar hasta cerca de las 6.40, según precisaron a este medio.

En total, trabajaron 15 bomberos que asistieron con tres dotaciones para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propague en otras viviendas y se generen concecuencias mayores.

Incendio-Turdera Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora apagaron el incendio.

Incendio en Fiorito

Un incendio destruyó la casa de una familia en la localidad de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Las personas que vivían en el lugar perdieron todo.

El siniestro ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en la calle Morazán al 1700, entre Canadá y Quesada, en el barrio La Cava. Por causas que se investigan, la propiedad se prendió fuego en horas de la noche.