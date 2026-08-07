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7 de agosto de 2026
Este fin de semana.

La Gran Barata llega a Lomas de Zamora: ropa importada desde $1.000

La feria de ropa americana importada se realizará este fin de semana por primera vez en la Sociedad de Fomento del Barrio Laprida, Lomas de Zamora.

La feria de ropa será este fin de semana, de 10 a 17.30.

La feria de ropa será este fin de semana, de 10 a 17.30.

En pocas palabras

  • Feria de ropa: La Gran Barata, con prendas importadas desde $1.000, se realiza por primera vez en Lomas de Zamora.
  • Organización: La Sociedad de Fomento del Barrio Laprida, en Manuel de Falla 99, organiza el evento este fin de semana.
  • Expectativas: Se busca que la feria se convierta en una propuesta habitual si la convocatoria es positiva.
Resumen generado por Thinkindot AI

La Sociedad de Fomento del Barrio Laprida, en Lomas de Zamora se prepara para recibir una nueva propuesta para los vecinos: La Gran Barata, una feria de ropa americana que ofrecerá prendas desde $1.000. La actividad se desarrollará este sábado y domingo, de 10 a 17.30, en la sede ubicada en Manuel de Falla 99.

“Siempre nosotros, como sociedad de fomento, vamos trayendo actividades nuevas, cosas nuevas, operativos, todo lo que se pueda ir sumando para que cada vez tengamos diferentes oportunidades”, explicó Sandra, integrante de la comisión directiva.

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Según contó, el contacto surgió a partir de un grupo que organiza La Gran Barata y que realiza este tipo de ferias en distintos puntos del conurbano. “Se comunicaron conmigo de La Matanza. Es un grupo de personas que llevan todo. La Barata se llama, andan por todos lados. Querían venir acá a Lomas de Zamora y arrancamos con esta feria”, relató.

La Gran Barata llega a Lomas de Zamora.

La Gran Barata llega a Lomas de Zamora.

Buscan que la feria de ropa importada sea una propuesta diaria

De acuerdo con las publicaciones de Instagram se trata de ropa importada y marcas conocidas desde Estados Unidos. El flyer de la convocatoria anuncia además ropa importada y la presencia de reconocidas marcas.

Sandra aclaró que, al tratarse de la primera experiencia con este grupo, la sociedad de fomento todavía no conoce personalmente a los organizadores. “Por lo que veo en las publicaciones, tienen buenas cosas”, señaló. Por último explicó que la intención es que la feria no sea solamente una actividad puntual, sino que pueda convertirse en una nueva propuesta para el barrio si la convocatoria resulta positiva.

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