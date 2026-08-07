La dramática caída libre de Lanús tras la consagración en el Maracaná

El fútbol suele ser un deporte de contrastes brutales, pero lo que vive Lanús roza lo inexplicable. A cinco meses de tocar el cielo con las manos al dar el histórico batacazo ante Flamengo en el mismísimo Maracaná para alzar la Recopa , el Granate atraviesa una de sus peores crisis futbolísticas de los últimos tiempos.

La resaca del título fue devastadora: en un abrir y cerrar de ojos, Lanús quedó eliminado de la Copa Libertadores , se despidió de la Copa Sudamericana de forma catastrófica ante Cienciano, y encadenó una estadística que enciende todas las alarmas al perder 7 de sus últimos 10 partidos disputados.

La ilusión de un año dorado se desmoronó a ritmo frenético. Tras la consagración, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino no logró hacer pie en la Copa Libertadores , sufriendo una eliminación temprana que caló hondo en el plantel. Sin embargo, el golpe de gracia en el plano continental llegó en la Copa Sudamericana .

Lanús llegaba como claro favorito para avanzar en los 16avos de final, pero la excursión a Perú se transformó en una pesadilla histórica. El durísimo 4-0 adverso ante Cienciano expuso todas las falencias de un equipo que perdió la solidez defensiva y la frescura ofensiva que lo habían llevado a la gloria en Brasil.

Los números de la crisis de Lanús

La caída libre no se limita a los torneos internacionales; el plano doméstico también refleja un bache alarmante. Los fríos números exponen una realidad inequívoca: sobre los últimos 10 partidos disputados, el Granate perdió 7 y cosechó tan solo 9 unidades de 30 posibles.

En lo que respecta al desempeño fuera de La Fortaleza, los números son peores: el Granate perdió los últimos nueve partidos cuando salió de su casa contabilizando Copas Libertadores, Sudamericana y Argentina, en los que sólo pudo convertir tres goles.

En el actual Torneo Clausura, acumula 1 victoria en el estreno ante San Lorenzo en Cabrero y Guidi, mientras que en condición de visitante acumula dos derrotas ante Instituto de Córdoba y ante Unión de Santa Fe. Además, en la tabla anual se encuentra fuera de la clasificación a las copas internacionales, ya que suma 27 puntos y se ubica a tres unidades de Belgrano de Córdoba, el último que estaría clasificando a la Copa Sudamericana hasta el momento.

Lanús logró la Recopa ante Flamengo en febrero de este año.

La obligación de aferrarse al Torneo Clausura para lograr la clasificación a una copa internacional

Con un solo torneo por delante en lo que queda del año, los cañones de Lanús apuntan ahora a un solo objetivo: el Torneo Clausura. Ahora Mauricio Pellegrino y sus dirigidos se ven obligados a dar vuelta la página de inmediato, asimilar que la Recopa ya es parte de la vitrina y empezar a sumar de a tres para calmar el malestar de una hinchada que pasó de los festejos históricos a la profunda preocupación.

Se vienen dos encuentros decisivos para un campeonato que no da respiro, ya que Lanús deberá viajar a Córdoba para enfrentar a Talleres el martes desde las 21 y luego recibirá a Independiente en La Fortaleza el lunes 17 de agosto desde las 17, por lo que el Granate debe recuperarse de manera urgente si quiere pelear en los primeros planos, dejar atrás el mal trago de las eliminaciones internacionales y la mala racha que agudiza su duro presente.