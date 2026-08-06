Independiente vendió a Kevin Lomónaco: cuánto dinero le ingresaría a Lanús

El pase de Kevin Lomónaco de Independiente al Real Oviedo de España ingresa en su última etapa. Luego de varias idas y venidas, el futbolista surgido de Lanús tiene casi cerrado su traspaso al fútbol europeo, en una de las novelas del mercado de pases del fútbol argentino.

Si bien el traspaso cuenta con varios astériscos por analizar, Lanús debe cobrar por una parte del pase. El Granate fue el club que lo formó y lo vio nacer futbolísticamente a Kevin Lomónaco , con lo cual recibirá un porcentaje del pase, aunque primero cabe aclarar en que situación se encuentra la operación.

Tanto la Comisión Directiva de Independiente , como la de Lanús y la de Bragantino de Brasil , ya que son tres los clubes involucrados en el pase, se encuentran terminando de pulir los últimos detalles en una triangulación que sacude al mercado de pases del fútbol argentino.

En principio, la venta de Independiente al Grupo Pachuca sería de 6.500.000 euros por el 60 por ciento de su pase. En su momento, Lanús vendió el 75 por ciento al Bragantino de Brasil y la porción restante se diluyó en las posteriores operaciones de compra efectuadas por la dirigencia de Avellaneda.

Como Kevin Lomónaco realizó toda su etapa formativa en las divisiones inferiores del club de Guidi y Arias antes de sus préstamos a Platense y Tigre, Lanús percibirá la mayor parte de ese 5% global. El ingreso estimado neto para la tesorería de Lanús se ubicará entre los 200.000 y 250.000 euros, dependiendo de las planillas exactas de inscripción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La normativa FIFA estipula que un 5% de la venta bruta (unos 325.000 euros en total) debe repartirse proporcionalmente entre los clubes que educaron al jugador entre los 12 y 23 años.

Para Independiente, el traspaso significa un alivio contable urgente para saldar las deudas pendientes con Bragantino, mientras que para el jugador representa el postergado salto al fútbol del Viejo Continente. Lanús, por su parte, deberá conformarse con sumar un nuevo orgullo de su inagotable cantera en las ligas europeas, aunque esta vez con poco billete en mano.

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Cómo impacta la deuda de Independiente con Bragantino en el desglose final de la operación

Cuando Independiente decidió comprar a Kevin Lomónaco acordó pagarle a Bragantino 3.000.000 de dólares por el 75% de su ficha. Debido a sucesivos incumplimientos en el plan de pagos (el club de Avellaneda solo abonó montos parciales iniciales) la institución brasileña recurrió a la FIFA exigiendo el cobro total e inmediato del saldo pendiente, el cual ronda los 2.400.000 a 2.600.000 euros tras sumarse intereses y penalidades.

Tomando como base la oferta del Grupo Pachuca de 6.500.000 euros brutos por el 60% del pase la ingeniería económica obliga a descontar las siguientes obligaciones de forma inmediata. Los brasileños conservaron un 25 por ciento de la ficha del jugador, por lo que ahora deben recibir 1.625.000 euros, mientras que 2.400.000 euros deben ser para saldar la deuda que mantiene Independiente con Bragantino. A su vez, hay gastos de 455.000 entre impuestos y transferencias y el mecanismo de solidaridad que le corresponde a Lanús por ser formador del futbolista.

Hechos todos los descuentos obligatorios, las arcas de Independiente recibirán apenas un saldo neto estimado de 1.045.000 euros limpios. Aunque el ingreso final parece bajo respecto a la magnitud de la figura vendida, la Comisión Directiva de Independiente ve con buenos ojos la operación porque le permite cancelar una deuda pesada en FIFA con un juicio también por resolverse. De esta manera, Lanús aguarda el final de la operación para recibir lo que le corresponde.