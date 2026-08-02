Lanús sigue en baja: Instituto le ganó en la última en la Fortaleza

Instituto durmió a Lanús en la última
No hubo gloria para Lanús. A pesar de los cambios, el Granate extravió la brújula futbolística e Instituto no se lo perdonó. Con poco, pero contando con las mejores situaciones, se llevó tres importantes puntos para Córdoba. Fernando Alarcón marcó el 1-0 final en la Fortaleza.
Efecto Copa Sudamericana. En Perú, la altura. Acá, un equipo sin juego. Mauricio Pellegrino modificó medio equipo, pero las respuestas fueron nulas. Lanús juega lento, es previsible, genera poco y Nahuel Losada no puede contra todos. El arquero fue la figura, eso lo resume todo.
Nuevo golpe a Lanús.
Lanús no tiene sorpresa, carece de fútbol fluido, le cuesta hacerse cargo de los partidos y la pasa mal cuando lo atacan. Un primer tiempo chato de los dos, con una única chance a través de Diego Sosa con un remate cruzado que José Canale salvó sobre la línea.
Lanús no cambió el chip
Las respuestas de Lanús brillaron por su ausencia. Fue repetitivo, no encontró juego e Instituto le fue dando avisos. Alex Luna, por dos, casi rompe el cero. El travesaño salvó en la primera luego de un leve desvío y Nahuel Losada en la continuidad de la jugada con una volada.
Poco aportaron los cambios. Apenas una corrida de Dylan Aquino como para el resto de sus compañeros reaccionaran. Pero no fue así, volvió a cargar la visita con un frentazo de pique al piso de Diego Sosa que el arquero hundió en el córner.
De ahí vino el centro, el cabezazo de Fernando Alarcón al gol para el 1-0 del elenco cordobés y el castigo para un timorato Lanús que se fue entre reproches y algunos silbidos.
Terminó el partido
En la última jugada, Instituto le dio otro golpe a Lanús y lo derrotó por 1-0.
45’ 2T +4 Final: Lanús 0-1 InstitutoLPF - Clausura 20263ª fechaUnión#JuegaLanús pic.twitter.com/JZqmEAxK6j— Club Lanús (@clublanus) August 3, 2026
¡¡¡GOL DE INSTITUTO!!!
A los 47 minutos. Cabezazo de Fernando Alarcón que dobló las manos de Nahuel Losada.
Losada la mandó al córner
Cabezazo de pique al suelo de Diego Sosa para que se luzca el arquero.
Ahora avisó Lanús
Gran maniobra de Dylan Aquino que cerró Fernando Alarcón.
Alex Luna por dos
Primero desvío al travesaño, en la continuidad de la jugada Nahuel Losada voló para evitar el gol de la Gloria
Comenzó el complemento
El Granate va por su segunda victoria en el Torneo Clausura.
Final del primer tiempo
Lanús e Instituto igualan sin goles al cabo de los primeros 45 minutos.
45’ +1 Final del 1T: Lanús 0-0 InstitutoLPF - Clausura 20263ª fecha#JuegaLanús pic.twitter.com/pgyNwoj7SX— Club Lanús (@clublanus) August 3, 2026
Se salvó Instituto
Ganó Franco Watson de cabeza, pero Marcos Ledesma sacó hacia un costado.
La respuesta del local
Apareció Peña Biafore por el medio, pero mandó la pelota muy arriba.
¡¡¡Qué salvada de Canale!!!
Centro pasado, remate de Diego Sosa y en la línea la sacó el central de Lanús.
Pasa poco en la Fortaleza
Primer cuarto de hora. Ninguno asume el rol de protagonista y los arcos no pasan peligro.
Comenzó el partido
Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Lanús vuelve a la acción. Recibe a Instituto por la 3º fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de sumar una victoria que le permita meterse en zona de copas.
Formaciones de Lanús e Instituto
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda, Franco Watson y Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/fvgTx5aKYL— Club Lanús (@clublanus) August 3, 2026
Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Así formará #Instituto para visitar a Lanús por la fecha 3 del #TorneoMercadoLibreClausura. Seguí el partido en vivo por TNT Sports. Suscribite a https://t.co/RmawxruOlS pic.twitter.com/T6vTqWe8qS— Instituto ACC (@InstitutoACC) August 2, 2026
Árbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports Premium.