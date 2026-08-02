Lanús sigue en baja: Instituto le ganó en la última en la Fortaleza

Instituto durmió a Lanús en la última

No hubo gloria para Lanús. A pesar de los cambios, el Granate extravió la brújula futbolística e Instituto no se lo perdonó. Con poco, pero contando con las mejores situaciones, se llevó tres importantes puntos para Córdoba. Fernando Alarcón marcó el 1-0 final en la Fortaleza.

Efecto Copa Sudamericana. En Perú, la altura. Acá, un equipo sin juego. Mauricio Pellegrino modificó medio equipo, pero las respuestas fueron nulas. Lanús juega lento, es previsible, genera poco y Nahuel Losada no puede contra todos. El arquero fue la figura, eso lo resume todo.

Nuevo golpe a Lanús.

Lanús no tiene sorpresa, carece de fútbol fluido, le cuesta hacerse cargo de los partidos y la pasa mal cuando lo atacan. Un primer tiempo chato de los dos, con una única chance a través de Diego Sosa con un remate cruzado que José Canale salvó sobre la línea.

Lanús no cambió el chip

Las respuestas de Lanús brillaron por su ausencia. Fue repetitivo, no encontró juego e Instituto le fue dando avisos. Alex Luna, por dos, casi rompe el cero. El travesaño salvó en la primera luego de un leve desvío y Nahuel Losada en la continuidad de la jugada con una volada.

Poco aportaron los cambios. Apenas una corrida de Dylan Aquino como para el resto de sus compañeros reaccionaran. Pero no fue así, volvió a cargar la visita con un frentazo de pique al piso de Diego Sosa que el arquero hundió en el córner.

De ahí vino el centro, el cabezazo de Fernando Alarcón al gol para el 1-0 del elenco cordobés y el castigo para un timorato Lanús que se fue entre reproches y algunos silbidos.