lunes 03 de agosto de 2026
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2 de agosto de 2026
En picada.

Lanús sigue en baja: Instituto le ganó en la última en la Fortaleza

Al golpe en la Copa Sudamericana, Lanús perdió frente a Instituto por 1-0 en el Torneo Clausura. Gol de Fernando Alarcón en tiempo de descuento.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Lanús busca otro triunfo.

Lanús busca otro triunfo.

Lanús busca otro triunfo.

Lanús busca otro triunfo.

Instituto durmió a Lanús en la última

No hubo gloria para Lanús. A pesar de los cambios, el Granate extravió la brújula futbolística e Instituto no se lo perdonó. Con poco, pero contando con las mejores situaciones, se llevó tres importantes puntos para Córdoba. Fernando Alarcón marcó el 1-0 final en la Fortaleza.

Efecto Copa Sudamericana. En Perú, la altura. Acá, un equipo sin juego. Mauricio Pellegrino modificó medio equipo, pero las respuestas fueron nulas. Lanús juega lento, es previsible, genera poco y Nahuel Losada no puede contra todos. El arquero fue la figura, eso lo resume todo.

Nuevo golpe a Lan&uacute;s.

Nuevo golpe a Lanús.

Lanús no tiene sorpresa, carece de fútbol fluido, le cuesta hacerse cargo de los partidos y la pasa mal cuando lo atacan. Un primer tiempo chato de los dos, con una única chance a través de Diego Sosa con un remate cruzado que José Canale salvó sobre la línea.

Lanús no cambió el chip

Las respuestas de Lanús brillaron por su ausencia. Fue repetitivo, no encontró juego e Instituto le fue dando avisos. Alex Luna, por dos, casi rompe el cero. El travesaño salvó en la primera luego de un leve desvío y Nahuel Losada en la continuidad de la jugada con una volada.

Poco aportaron los cambios. Apenas una corrida de Dylan Aquino como para el resto de sus compañeros reaccionaran. Pero no fue así, volvió a cargar la visita con un frentazo de pique al piso de Diego Sosa que el arquero hundió en el córner.

De ahí vino el centro, el cabezazo de Fernando Alarcón al gol para el 1-0 del elenco cordobés y el castigo para un timorato Lanús que se fue entre reproches y algunos silbidos.

Terminó el partido

En la última jugada, Instituto le dio otro golpe a Lanús y lo derrotó por 1-0.

¡¡¡GOL DE INSTITUTO!!!

A los 47 minutos. Cabezazo de Fernando Alarcón que dobló las manos de Nahuel Losada.

Losada la mandó al córner

Cabezazo de pique al suelo de Diego Sosa para que se luzca el arquero.

Ahora avisó Lanús

Gran maniobra de Dylan Aquino que cerró Fernando Alarcón.

Alex Luna por dos

Primero desvío al travesaño, en la continuidad de la jugada Nahuel Losada voló para evitar el gol de la Gloria

Comenzó el complemento

El Granate va por su segunda victoria en el Torneo Clausura.

Final del primer tiempo

Lanús e Instituto igualan sin goles al cabo de los primeros 45 minutos.

Se salvó Instituto

Ganó Franco Watson de cabeza, pero Marcos Ledesma sacó hacia un costado.

La respuesta del local

Apareció Peña Biafore por el medio, pero mandó la pelota muy arriba.

¡¡¡Qué salvada de Canale!!!

Centro pasado, remate de Diego Sosa y en la línea la sacó el central de Lanús.

Pasa poco en la Fortaleza

Primer cuarto de hora. Ninguno asume el rol de protagonista y los arcos no pasan peligro.

Comenzó el partido

Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Lanús vuelve a la acción. Recibe a Instituto por la 3º fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de sumar una victoria que le permita meterse en zona de copas.

Formaciones de Lanús e Instituto

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda, Franco Watson y Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Árbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports Premium.

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