Quién es el jugador de Lanús que quiere Racing si venden a Santiago Sosa

Un jugador de Lanús es codiciado por Racing.

Racing Club está próximo a vender al mediocampista Santiago Sosa al Vasco Da Gama y desde Avellaneda piensa en un futbolista de Lanús para reemplazar al ex River con miras al Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Sosa tiene encaminada su llegada al club brasileño, que desembolsaría alrededor de U$S 7.500.000 para contratarlo. Por eso, en caso de concretarse la operación, la "Academia" tendría que salir al mercado de pases para encontrarle sustituto y uno de los apuntado es una de las figuras del equipo de Mauricio Pellegrino.

Luego del interés mostrado por Sasha Marcich, la dirigencia de Racing está con intención de abrir una nueva negociación con su par de Lanús, ya que uno de los apuntados para reemplazar a Sosa es Agustín Cardozo, según consignaron varios medios nacionales.

El mediocampista granate, uno de los habituales titulares del equipo de Mauricio Pellegrino, es uno de los tres futbolistas que pretende la dirigencia que encabeza Diego Milito para reforzar el plantel de Juan Pablo Vojvoda. Los otros son: Andrés Cubas, actualmente en Vancouver de MLS y hombre de la Selección de Paraguay, y Lorenzo Scipioni, de Olympiacos de Grecia.

Los números de Agustín Cardozo en Lanús El mediocampista, que llegó procedente de Tigre a principio del 2025, se convirtió rápidamente en una fija del 11 inicial y a fuerza de buenas actuaciones, se convirtió en un baluarte en la consagración de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Hasta el momento, con la camiseta granate, Cardozo contabiliza 73 partidos, un gol y dos asistencias, siendo uno de los futbolista con más participación en lo que va del ciclo de Pellegrino. Su contrato con Lanús vence en diciembre de 2027.

Compartí esta nota en redes sociales:







