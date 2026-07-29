Charlotte Caniggia, contra todos en Gran Hermano: "No necesito de nadie"

Charlotte Caniggia tuvo que superar rápidamente el dolor por la eliminación del reality de Telefe de Sebastián Cola, su gran amigo y su aliado dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Ante esto, tomó una firme actitud con sus compañeros.

La mediática bromeó con que quedó “más sola que la Bomba Tucumana” y después confirmó que está todo mal tanto con Sol Abraham como con Jennifer “Pincoya” Torres, dos de las principales militantes de la eliminación de Sebastián Cola.

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“Yo me voy a quedar hasta que me saque la gente, yo soy solitaria y no necesito de nadie”, le informó, sin vueltas, Charlotte Caniggia a la chilena.

Charlotte Caniggia le preguntó a Juan “Juanicar” Caruso por qué no bancó a Sebastián Cola y él le fue claro al decirle que quería que este se vaya “porque es un cobarde”.

Los nuevos aliados de Charlotte Caniggia

La hija de Claudio Paul Caniggia no quedó tan sola de todas formas, pues sigue cerca de Matías Hanssen y Steffany “Campanita” Pereira, y se mostró más determinada que nunca a quedarse con el trofeo de ganadora de Gran Hermano 2026.

Por otro lado, Matías Hanssen salió a apoyar a Charlotte Caniggia teniendo un cortocircuito con Juanicar, señalando su campaña en contra de Sebastián Cola.

Charlotte Caniggia.

El actor le devolvió las críticas con la acusación de que “le soltó la mano” a Charlotte Caniggia desde que llegaron las visitas, y entablaron una fuerte discusión por toda la casa.

Además, Sol Abraham fue picante y chicanera al opinar de la salida de Sebastián Cola: “Me llama la atención que Charlotte Caniggia, teniendo tanta gente, no haya podido salvar a su amigo”.