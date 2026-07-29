Realizaron una emotiva marcha de antorchas en homenaje a Eva Perón.

Al cumplirse 74 años del paso a la inmortalidad de Eva Perón, el Frente Ciudadano Lomense llevó a cabo una multitudinaria marcha de antorchas encabezada por el concejal Juan María Viñales y Vilma González junto a vecinos y militantes de distintos barrios de Cuartel Noveno.

Cientos de personas provenientes de Ingeniero Budge, Villa Lamadrid, Villa Albertina, Villa Fiorito y otras localidades de Lomas de Zamora iluminaron la noche mientras recorrían en silencio la calle Gorriti, en una nueva muestra de homenaje a quien fuera conocida como “la Abanderada de los Humildes”.

Una nueva muestra de homenaje a quien fuera conocida como “la Abanderada de los Humildes”. Como ocurre cada 26 de julio, la tradicional convocatoria organizada por el Frente Ciudadano Lomense, conducido por Juan María Viñales, volvió a contar con un importante acompañamiento popular. La columna culminó su recorrido en la sede del Consejo del Partido Justicialista de Lomas de Zamora, donde se desarrolló el acto central.

Durante el encuentro, la presidenta del Consejo del Partido Justicialista local, Daniela Vilar, destacó y agradeció especialmente “la organización de la tradicional marcha de antorchas que cada año impulsan Vilma y Juan, junto al Frente Ciudadano Lomense”.

El homenaje concluyó con un sentido minuto de silencio a las 20:25hs en un clima de profundo respeto y emoción, reafirmando el legado y la vigencia de Eva Perón en la memoria y el corazón de quienes participaron de la convocatoria. Se acercaron cientos de personas provenientes de Budge, Lamadrid, Albertina, Fiorito y otras localidades de Lomas.

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