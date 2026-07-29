Lomas: destacaron el fraternal vínculo entre Perú y la Argentina durante la Guerra de Malvinas

Destacaron el fraternal vínculo entre Perú y la Argentina durante la Guerra de Malvinas.

Los veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora participaron del acto por el Día de la Independencia del Perú , el martes 28 en el Centro de Gestión Municipal Lamadrid . Durante la jornada recibieron un reconocimiento por parte de la comunidad peruana por su compromiso con la causa Malvinas y la defensa de la soberanía argentina.

El homenaje incluyó una distinción que dice: “Con profundo respeto y espíritu de hermandad entre nuestros pueblos, la comunidad peruana de Lomas de Zamora reconoce a los héroes de Malvinas. Las Malvinas son argentinas y latinoamericanas”.

El presidente del la Comisión de Enlace de veteranos de Guerra de Lomas de Zamora, Antonio De Luca , destacó el valor simbólico de la invitación y recordó el respaldo que Perú le brindo a la Argentina durante la Guerra de Malvinas.

“Perú fue el único país que nos apoyó y nos envió diez aviones Mirage con diez pilotos en vuelo rasante para evitar ser detectados por Chile. Argentina finalmente no los utilizó, pero fue un enorme gesto de apoyo”, expresó en diálogo con el Diario La Unión .

"Las Malvinas son argentinas y latinoamericanas”, expresa el texto grabado en la placa.

El histórico vínculo entre Perú y los veteranos de Malvinas

Además, señaló que durante el encuentro intercambiaron un banderín en homenaje a los 14 héroes de Malvinas de Lomas de Zamora y compartieron la jornada junto a integrantes de la comunidad peruana, quienes ofrecieron comidas típicas, música y bailes tradicionales.

“Nos recibieron muy bien. Para nosotros es importante que nos tengan en cuenta. También es una manera de malvinizar a los peruanos que viven en la Argentina, que son muchos", agregó De Luca.

El acto, denominado "Celebramos a Perú en comunidad", organizado por el Municipio de Lomas de Zamora, se desarrolló en el marco del 205º aniversario de la independencia peruana, proclamada el 28 de julo de 1821 por el general José de San Martín.