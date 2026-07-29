miércoles 29 de julio de 2026
Escribinos
29 de julio de 2026
Honor y memoria.

Lomas: destacaron el fraternal vínculo entre Perú y la Argentina durante la Guerra de Malvinas

Los veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora participaron del acto por el Día de la Independencia del Perú. "Las Malvinas son argentinas y latinoamericanas".

Por María Rocío Camisay
Destacaron el fraternal vínculo entre Perú y la Argentina durante la Guerra de Malvinas.

Destacaron el fraternal vínculo entre Perú y la Argentina durante la Guerra de Malvinas.

Los veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora participaron del acto por el Día de la Independencia del Perú, el martes 28 en el Centro de Gestión Municipal Lamadrid. Durante la jornada recibieron un reconocimiento por parte de la comunidad peruana por su compromiso con la causa Malvinas y la defensa de la soberanía argentina.

El homenaje incluyó una distinción que dice: “Con profundo respeto y espíritu de hermandad entre nuestros pueblos, la comunidad peruana de Lomas de Zamora reconoce a los héroes de Malvinas. Las Malvinas son argentinas y latinoamericanas”.

Lee además
Franco Agostino, de Lomas Athletic, citado a la Selección Argentina.
Citado.

Agostini, de Lomas Athletic, en camino para los Juegos Odesur

El incendio dejó la casa en ruinas.

Incendio devastador en Lomas: una familia perdió todo y necesita ayuda

El presidente del la Comisión de Enlace de veteranos de Guerra de Lomas de Zamora, Antonio De Luca, destacó el valor simbólico de la invitación y recordó el respaldo que Perú le brindo a la Argentina durante la Guerra de Malvinas.

“Perú fue el único país que nos apoyó y nos envió diez aviones Mirage con diez pilotos en vuelo rasante para evitar ser detectados por Chile. Argentina finalmente no los utilizó, pero fue un enorme gesto de apoyo”, expresó en diálogo con el Diario La Unión.

"Las Malvinas son argentinas y latinoamericanas”, expresa el texto grabado en la placa.

El histórico vínculo entre Perú y los veteranos de Malvinas

Además, señaló que durante el encuentro intercambiaron un banderín en homenaje a los 14 héroes de Malvinas de Lomas de Zamora y compartieron la jornada junto a integrantes de la comunidad peruana, quienes ofrecieron comidas típicas, música y bailes tradicionales.

“Nos recibieron muy bien. Para nosotros es importante que nos tengan en cuenta. También es una manera de malvinizar a los peruanos que viven en la Argentina, que son muchos", agregó De Luca.

El acto, denominado "Celebramos a Perú en comunidad", organizado por el Municipio de Lomas de Zamora, se desarrolló en el marco del 205º aniversario de la independencia peruana, proclamada el 28 de julo de 1821 por el general José de San Martín.

En el acto

En el acto "Celebramos a Perú en comunidad" homenajearon a los veteranos de Malvinas.

Temas
Seguí leyendo

Agostini, de Lomas Athletic, en camino para los Juegos Odesur

Incendio devastador en Lomas: una familia perdió todo y necesita ayuda

Mejoran el tránsito en Lomas con obras en las avenidas Alsina y Almirante Brown

Investigan el presunto asesinato de una beba en Villa Rita: detuvieron a su padrastro y a la madre

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La cultura pop, los cosplays y la fantasía estarán este domingo en la Plaza del Campeón de Banfield.
Para agendar.

ExpoComics llega a Banfield con una edición especial de vacaciones de invierno

Las más leídas

Te Puede Interesar

Yanina Zilli atendió el teléfono dorado.  video
¿Qué onda?

Zilli atendió el teléfono dorado en Gran Hermano y cambió las reglas