ExpoComics llega a Banfield con una edición especial de vacaciones de invierno

La Plaza del Campeón de Banfield este domingo será escenario de una nueva edición de Expocomics, un evento que reunirá creatividad, fantasía y diversión durante las vacaciones de invierno. La propuesta será el domingo, de 13 a 20 con entrada libre y gratuita para disfrutar de una jornada llena de cultura pop.
Con la invitación a "convertite en tu super héroe o heroína favorita por un día", la organización propone que adulos y chicos se acerquen con sus mejores looks y formen parte de la celebración que tendrá música en vivo, artistas y actividades para toda la familia.
Cosplay, historietas y artistas en vivo en Banfield
Entre las actividades destacadas estará el tradicional desfile cosplay adulto e infantil, que se realizará desde las 17. Quienes quieran participar tendrán que inscribirse enviando un mensaje privado a la cuenta oficial del evento (@expo.comics) con su nombre completo, edad y el personaje elegido. Y un concurso "Dibuja tu propia versión de Naruto".
Además, habrá un show de Bumblebee y un unicornio, se presentará la banda Ani Singers interpretara opening de anime, los visitantes podrán recorrer un sector de fantasía para fans de Harry Potter, conocer cosplayers, visitar stands, y encontrarse con dibujantes, escultores, escritores y caricaturistas que mostrarán su trabajo en vivo.
La propuesta será el domingo, de 13 a 20 con entrada libre y gratuita.
Un encuentro con la fantasía y el terror
La edición contará con invitados vinculados al mundo de la ilustración, la literatura y la fantasía. Entre ellos estará el sector de fantasía "El Quinto Conjuro". También participarán Fantasus Frikiart, ilustrador; Páramo Sombrío Editorial, una propuesta dedicada al terror que se lee de noche; y el escritor Matías Cárcano, autor de “Rojo carne y otros relatos” (2023) y “Los árboles no mueren de noche” (2026), una obra de terror folk donde lo cotidiano se mezcla con lo extraño y lo desconocido.